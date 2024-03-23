«Братья навек». Сербские фанаты сделали масштабный перформанс к матчу с «Зенитом»

Минутой молчания почтили память погибших в подмосковном «Крокус Сити холле» перед товарищеским матчем между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» в Белграде.
К игре сербские фанаты подготовили масштабный перформанс, посвящённый русско-сербской дружбе. На трибунах появилось гигантское изображение воина, а под ним надпись — «Братья навек», размещенная на сербском и российском триколорах.
Футболисты обеих команд играют с траурными повязками на руках.
Матч уже начался. Счет пока 0:0. Трансляцию «Зенит» ведет в своем ВК.
Ранее в «Зените» заявили, что не стали отменять игру с сербами, так как «для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения». Перед встречей петербуржцы посетили храм святого Саввы в Белграде. «Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити холле», — говорили в клубе.