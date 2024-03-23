Женщина в метро Петербурга решила, что цветы со стихийного мемориала лучше будут смотреться у нее дома

Охапку цветов со стихийного мемориала на станции метро Петербурга «Технологический институт» попыталась унести пассажирка 23 марта. Она не знает, какой сегодня день.

Кадры из петербургской подземки появились в Сети вечером 23 марта, например, ролик был опубликован в паблике «Молодой Петербург». Судя по кадрам, процесс сбора цветов и игрушек заметили другие пассажирки и возмутились действиями женщины. Они обратились за помощью к сотруднику метрополитена. Из диалога на видео следует, что женщина уверяла сотрудника, что цветам лучше в вазе. Она также ответила на вопрос о том, знает ли она, в честь чего люди возлагают цветы. «Нет, я не знаю, какой сегодня день», — ответила «цветочница».

В пресс-службе метро «Фонтанке» сообщили, что с женщиной была проведена профилактическая беседа, цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

Места возложения цветов появились по всему Петербургу. На станцию «Технологический институт» их несут в память о теракте в апреле 2017 года.