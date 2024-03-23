    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    746мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Женщина в метро Петербурга решила, что цветы со стихийного мемориала лучше будут смотреться у нее дома

    2829
    10 комментариев

    Охапку цветов со стихийного мемориала на станции метро Петербурга «Технологический институт» попыталась унести пассажирка 23 марта. Она не знает, какой сегодня день.

    Молодой Петербург

    Кадры из петербургской подземки появились в Сети вечером 23 марта, например, ролик был опубликован в паблике «Молодой Петербург». Судя по кадрам, процесс сбора цветов и игрушек заметили другие пассажирки и возмутились действиями женщины. Они обратились за помощью к сотруднику метрополитена. Из диалога на видео следует, что женщина уверяла сотрудника, что цветам лучше в вазе. Она также ответила на вопрос о том, знает ли она, в честь чего люди возлагают цветы. «Нет, я не знаю, какой сегодня день», — ответила «цветочница».

    В пресс-службе метро «Фонтанке» сообщили, что с женщиной была проведена профилактическая беседа, цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

    Места возложения цветов появились по всему Петербургу. На станцию «Технологический институт» их несут в память о теракте в апреле 2017 года.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close