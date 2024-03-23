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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Путин обратится к россиянам в связи с терактом

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    Президент РФ Владимир Путин в ближайшие минуты выступит с обращением к гражданам в связи с терактом в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

    Предположительно обращение покажут после 15:30, сообщает «Россия-24».

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован.

    Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.

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