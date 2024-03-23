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    Задержаны предполагаемые террористы

    Следственный комитет показал последствия пожара в Крокус Сити Холле

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    Вслед за МЧС видео из того, что осталось от концертного зала в Подмосковье посде теракта, публикует Следственный комитет. Над тем, что раньше было сценой, больше нет потолка.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Спасатели и следователи продолжают работать в «Крокус Сити Холле» 23 марта. Зрительный зал, сцена завалены обломками крыши — огромные металлические конструкции рухнули и образовали в крыше зияющую дыру.

    Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержаны все исполнители. Погибло минимум 143 человека. 24 марта объявлено днем национального траура.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован.

    Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.

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