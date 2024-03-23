Следственный комитет показал последствия пожара в Крокус Сити Холле

Вслед за МЧС видео из того, что осталось от концертного зала в Подмосковье посде теракта, публикует Следственный комитет. Над тем, что раньше было сценой, больше нет потолка.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Спасатели и следователи продолжают работать в «Крокус Сити Холле» 23 марта. Зрительный зал, сцена завалены обломками крыши — огромные металлические конструкции рухнули и образовали в крыше зияющую дыру.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержаны все исполнители. Погибло минимум 143 человека. 24 марта объявлено днем национального траура.