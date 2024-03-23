Владимир Путин заявил, что все террористы, убившие людей в «Крокусе», задержаны (видео и онлайн-репортаж)

Роман Журавлев вторые сутки не может дозвониться до своей невесты 22-летней Дарьи Беляевой после теракта в «Крокус Сити Холле».

Девушка приехала в Москву из Омска, чтобы встретиться с подругами, а потом пойти на концерт группы «Пикник». Роман также не может связаться и со своей двоюродной сестрой, которая также отправилась на выступление.

В тот вечер, когда произошел теракт, Роман был на работе, приехал домой и сразу лег спать. Только потом он увидел десятки пропущенных звонков от Дарьи.

«У нас должна быть свадьба через неделю. Она сама из детского дома была, родителей у нее не было, никто не знает, где она», — рассказал Роман Журавлев.

Дарья сейчас не числится ни в одном из списков, опубликованных Минздравом. У Романа во время трагедии пропала также двоюродная сестра — 33-летняя Ирина Окишева, её имя есть в списках.