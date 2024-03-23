Владимир Путин заявил, что все террористы, убившие людей в «Крокусе», задержаны (видео и онлайн-репортаж)

Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В этой трансляции мы собираем все, что известно о трагедии.
В больницах находятся 107 пациентов, из них трое детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, информирует «Интерфакс».
Роман Журавлев вторые сутки не может дозвониться до своей невесты 22-летней Дарьи Беляевой после теракта в «Крокус Сити Холле».
Девушка приехала в Москву из Омска, чтобы встретиться с подругами, а потом пойти на концерт группы «Пикник». Роман также не может связаться и со своей двоюродной сестрой, которая также отправилась на выступление.
В тот вечер, когда произошел теракт, Роман был на работе, приехал домой и сразу лег спать. Только потом он увидел десятки пропущенных звонков от Дарьи.
«У нас должна быть свадьба через неделю. Она сама из детского дома была, родителей у нее не было, никто не знает, где она», — рассказал Роман Журавлев.
Дарья сейчас не числится ни в одном из списков, опубликованных Минздравом. У Романа во время трагедии пропала также двоюродная сестра — 33-летняя Ирина Окишева, её имя есть в списках.
Вот главные тезисы из обращения Владимира Путина.
А это полное обращение Путина к россиянам.
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Он также сообщил о введенных дополнительных мерах антитеррористического характера.
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Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас, добавил президент.
По словам Путина, «наш общий долг — быть в одном строю, так и будет».
Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.
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Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание, сказал президент.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил обратился к православным жителям Курганской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Видео опубликовано в группе правительства региона.
– Человек состоит из двух частей, и тело человек теряет, но личность не теряется. Он живой. Эти люди живы, и они сейчас с нами. Есть возможность с ними связаться через свое сердце, через свои молитвы. Очень тяжело это переживать, но с Богом пережить можно все, – сказал владыка.
Он добавил, что задача врагов России – нас поссорить, разделить и победить, а наша задача – быть вместе и делами милосердия, делами любви помогать друг другу и поддерживать друг друга.
Автор: пресс-служба губернатора Курганской области
Сегодня митрополит Даниил совершил заупокойную литию по жертвам трагедии в Подмосковье. Он заметил, что души усопших первые три дня летают неприкаянными и хотят от нас молитв за них, сообщает пресс-служба Курганской епархии.
Преступники хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты, отметил Путин.
Мы установим и покараем каждого, сказал глава государства.
Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в «Крокусе», заверил он.