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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Владимир Путин заявил, что все террористы, убившие людей в «Крокусе», задержаны (видео и онлайн-репортаж)

    В режиме реального времени собираем всю информацию о трагедии в Красногорске

    9771
    64 комментария

    Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В этой трансляции мы собираем все, что известно о трагедии.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
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    В больницах находятся 107 пациентов, из них трое детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, информирует «Интерфакс».

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    MSK1.RU

    Роман Журавлев вторые сутки не может дозвониться до своей невесты 22-летней Дарьи Беляевой после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Девушка приехала в Москву из Омска, чтобы встретиться с подругами, а потом пойти на концерт группы «Пикник». Роман также не может связаться и со своей двоюродной сестрой, которая также отправилась на выступление.

    В тот вечер, когда произошел теракт, Роман был на работе, приехал домой и сразу лег спать. Только потом он увидел десятки пропущенных звонков от Дарьи.

    «У нас должна быть свадьба через неделю. Она сама из детского дома была, родителей у нее не было, никто не знает, где она», — рассказал Роман Журавлев.

    Дарья сейчас не числится ни в одном из списков, опубликованных Минздравом. У Романа во время трагедии пропала также двоюродная сестра — 33-летняя Ирина Окишева, её имя есть в списках.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Вот главные тезисы из обращения Владимира Путина.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    А это полное обращение Путина к россиянам.

    Kremlin.ru

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Он также сообщил о введенных дополнительных мерах антитеррористического характера.

    Kremlin.ru

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас, добавил президент.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    По словам Путина, «наш общий долг — быть в одном строю, так и будет».

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Путин выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

    Kremlin.ru

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание, сказал президент.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Митрополит Курганский и Белозерский Даниил обратился к православным жителям Курганской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Видео опубликовано в группе правительства региона.

    – Человек состоит из двух частей, и тело человек теряет, но личность не теряется. Он живой. Эти люди живы, и они сейчас с нами. Есть возможность с ними связаться через свое сердце, через свои молитвы. Очень тяжело это переживать, но с Богом пережить можно все, – сказал владыка.

    Он добавил, что задача врагов России – нас поссорить, разделить и победить, а наша задача – быть вместе и делами милосердия, делами любви помогать друг другу и поддерживать друг друга.

    Автор: пресс-служба губернатора Курганской области

    Сегодня митрополит Даниил совершил заупокойную литию по жертвам трагедии в Подмосковье. Он заметил, что души усопших первые три дня летают неприкаянными и хотят от нас молитв за них, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Преступники хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты, отметил Путин.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Мы установим и покараем каждого, сказал глава государства.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Евгения Бикунова / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в «Крокусе», заверил он.

    MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: mos_sobyanin / t.me
    Фото: MSK1.RU