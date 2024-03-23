«Остров фортов» меняет и возвращает билеты в связи с трагедией в Подмосковье

В администрации «Острова фортов» рассказали о закрытии парка на выходные 23–24 марта.



«Музей военно-морской славы России и музейно-исторический парк будут закрыты, — уточнили в пресс-службе, — Все запланированные мероприятия отменяются».



Тем, кто уже успел купить билеты на означенные даты, предлагается их вернуть или обменять.



«По поводу обмена и возврата заранее купленных билетов необходимо обращаться по телефонам +78005111418 и +7 (812) 630–42–78», — рассказали «Фонтанке».



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об отмене развлекательных мероприятий в городе, а минкульт — об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры.

