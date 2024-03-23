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    «Остров фортов» меняет и возвращает билеты в связи с трагедией в Подмосковье

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    В администрации «Острова фортов» рассказали о закрытии парка на выходные 23–24 марта.

    «Музей военно-морской славы России и музейно-исторический парк будут закрыты, — уточнили в пресс-службе, — Все запланированные мероприятия отменяются».

    Тем, кто уже успел купить билеты на означенные даты, предлагается их вернуть или обменять.

    «По поводу обмена и возврата заранее купленных билетов необходимо обращаться по телефонам +78005111418 и +7 (812) 630–42–78», — рассказали «Фонтанке».

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об отмене развлекательных мероприятий в городе, а минкульт — об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры.

    В частности, отменены спектакли 23 и 24 марта в Александриинском театре и в БДТ.

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