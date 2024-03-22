Минкульт после теракта в Красногорске сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий

Развлекательные массовые мероприятия отменяются во всех учреждениях культуры в России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом 22 марта сообщает министерство культуры РФ.



Ранее губернаторы регионов России сообщали об отмене развлекательных мероприятий. В частности, об этом сообщали глава Московской области Андрей Воробьев, глава Курской области Роман Старовойт, глава Крыма Сергей Аксенов, глава Ленобласти Александр Дрозденко и другие.



Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

