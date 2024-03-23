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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    В Белом доме пока не могут связать теракт в «Крокусе» с предупреждением посольства США

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    В США пока не знают, насколько связаны предупреждение американского посольства в РФ об опасности терактов в начале месяца с тем, что случилось в «Крокус Сити холле» 22 марта.

    Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, необходимо получить больше информации о ЧП.

    «У нас были беспокойства по поводу потенциальной террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца», — подтвердил Кирби в эфире телеканала Fox News.

    8 марта посольство США в РФ сообщало, что в Москве возможны террористические атаки. Госдеп тогда повысил уровень опасности для своих граждан в России до максимального, четвертого, и не рекомендовал поездки. Тогда же аналогичные предупреждения на своих официальных сайтах разместили большинство стран Европы, Канада и Южная Корея.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать посетителей. После этого начался пожар. По предварительным данным ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни ранены.

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    Крокус Сити ХоллСтрельба
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