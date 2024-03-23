В Белом доме пока не могут связать теракт в «Крокусе» с предупреждением посольства США

В США пока не знают, насколько связаны предупреждение американского посольства в РФ об опасности терактов в начале месяца с тем, что случилось в «Крокус Сити холле» 22 марта.



Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, необходимо получить больше информации о ЧП.



«У нас были беспокойства по поводу потенциальной террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца», — подтвердил Кирби в эфире телеканала Fox News.



8 марта посольство США в РФ сообщало, что в Москве возможны террористические атаки. Госдеп тогда повысил уровень опасности для своих граждан в России до максимального, четвертого, и не рекомендовал поездки. Тогда же аналогичные предупреждения на своих официальных сайтах разместили большинство стран Европы, Канада и Южная Корея.

