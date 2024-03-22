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    В торгах за площадку «Метростроя» на Ивана Черных остался только ЛСР

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    Из трех заявок, поданных на торги по площадке петербургского «Метростроя» на ул. Ивана Черных, 16, допустили только одну. Аукцион признан несостоявшимся, единственный участник — ЛСР.

    На странице РАД, который и проводил процедуру, указано, что всего заявок было три. Однако в протоколе, опубликованном накануне, указана лишь одна — от ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Северо-Запад 2», созданного прямо перед Новым годом. Она же была единственной допущенной к торгам компанией. В окончательном протоколе от 22 марта они признаны несостоявшимися, так как претендент остался в одиночестве. Его ценовое предложение составило 2,8 млрд рублей при стартовой цене — 2,4 млрд. Теперь компания сможет заключить договор на покупку актива. В Группе ЛСР результаты не комментируют.

    Сами торги были объявлены в феврале. Речь идет об участке в 6 гектаров, производственных корпусах и историческом особняке Тейхмана, обязательства по сохранению которого ложатся на покупателя. Известно, что еще в прошлом году при оценке актива обсуждались суммы в 2–3 раза больше окончательной.

    Конкурсный управляющий обанкроченного «Метростроя» продолжает реализацию имущества компании в интересах кредиторов. Накануне на торги выставили завод ЖБИ на Ново-Никитинской, заявки принимают и на другие объекты недвижимости и движимое имущество. Часть площадок и техники выкупает главный кредитор «Метростроя» — «Метрострой Северной столицы».

    За 810 млн вместо 3,6 млрд, как планировали, выставят на торги площадку на Расстанной. Подробнее об этой судебной коллизии и распродаже «Метростроя» читайте здесь.

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