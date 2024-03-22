В торгах за площадку «Метростроя» на Ивана Черных остался только ЛСР

Из трех заявок, поданных на торги по площадке петербургского «Метростроя» на ул. Ивана Черных, 16, допустили только одну. Аукцион признан несостоявшимся, единственный участник — ЛСР.
На странице РАД, который и проводил процедуру, указано, что всего заявок было три. Однако в протоколе, опубликованном накануне, указана лишь одна — от ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Северо-Запад 2», созданного прямо перед Новым годом. Она же была единственной допущенной к торгам компанией. В окончательном протоколе от 22 марта они признаны несостоявшимися, так как претендент остался в одиночестве. Его ценовое предложение составило 2,8 млрд рублей при стартовой цене — 2,4 млрд. Теперь компания сможет заключить договор на покупку актива. В Группе ЛСР результаты не комментируют.
Сами торги были объявлены в феврале. Речь идет об участке в 6 гектаров, производственных корпусах и историческом особняке Тейхмана, обязательства по сохранению которого ложатся на покупателя. Известно, что еще в прошлом году при оценке актива обсуждались суммы в 2–3 раза больше окончательной.
Конкурсный управляющий обанкроченного «Метростроя» продолжает реализацию имущества компании в интересах кредиторов. Накануне на торги выставили завод ЖБИ на Ново-Никитинской, заявки принимают и на другие объекты недвижимости и движимое имущество. Часть площадок и техники выкупает главный кредитор «Метростроя» — «Метрострой Северной столицы».
За 810 млн вместо 3,6 млрд, как планировали, выставят на торги площадку на Расстанной. Подробнее об этой судебной коллизии и распродаже «Метростроя» читайте здесь.