В торгах за площадку «Метростроя» на Ивана Черных остался только ЛСР

Из трех заявок, поданных на торги по площадке петербургского «Метростроя» на ул. Ивана Черных, 16, допустили только одну. Аукцион признан несостоявшимся, единственный участник — ЛСР.



На странице РАД, который и проводил процедуру, указано, что всего заявок было три. Однако в протоколе, опубликованном накануне, указана лишь одна — от ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Северо-Запад 2», созданного прямо перед Новым годом. Она же была единственной допущенной к торгам компанией. В окончательном протоколе от 22 марта они признаны несостоявшимися, так как претендент остался в одиночестве. Его ценовое предложение составило 2,8 млрд рублей при стартовой цене — 2,4 млрд. Теперь компания сможет заключить договор на покупку актива. В Группе ЛСР результаты не комментируют.

