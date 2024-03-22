Петербургским родителям приготовиться. Как подать заявление в первый класс и можно ли не стоять в очереди

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В сентябре школы Петербурга ожидают 69 тысяч первоклассников, это ненамного больше, чем в прошлом году. Смольный обещает ввести в эксплуатацию 36 новых школ, это должно снять часть напряжения с ситуации с зачислением в первые классы. «Фонтанка» рассказывает, как подать заявление и что делать, если получен отказ в приеме.



Когда и как подавать заявление в первый класс Прием заявлений в первый класс проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются заявления на детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Чтобы не ошибиться в границах, лучше на сайте учреждения посмотреть, входит ли ваш дом в нужный перечень. В этот период также принимаются заявления от льготников. Если родители не успели уложиться в отведенные сроки, то тогда ребёнка будут зачислять на общих основаниях при наличии свободных мест. В густонаселенных районах (Приморском, Калининском, Выборгском) классы заполняются очень быстро.



С 6 июля принимаются заявления на детей, которые не живут на прикрепленной территории. Их распределяют по классам, в которых остались свободные места.

Оформить заявление можно на федеральном или региональном портале госуслуг. Для этого необходим подтверждённый аккаунт законного представителя: родителя, усыновителя или опекуна. Родители могут выбрать несколько школ, на каждую из них необходимо заполнить отдельное заявление.

На федеральном портале есть возможность создать черновик заявления и отправить его первого апреля. Если выбранная школа передала порталу госуслуг информацию о наличии свободных мест, эти данные отобразятся при заполнении черновика. Но на практике это ни на что не влияет: обновленной информации на портале может не быть.



Также заявление можно подать в МФЦ (в соответствии с графиком работы). Полный список документов, которые необходимо иметь с собой, опубликован здесь. Если пакет будет неполным, вам могут отказать в приеме заявления.

«На первом этапе время подачи заявления не влияет на принятие решения о зачислении, поэтому можно не торопиться и направить заявление в любое удобное время. На втором этапе детей зачисляют на оставшиеся свободные места, поэтому здесь время подачи заявления будет иметь значение», — говорится на региональном портале госуслуг.



Как отбирают заявления в первый класс, какие есть льготы Льготное право на зачисление детей в первый класс бывает внеочередное, первоочередное и преимущественное. Внеочередным правом могут воспользоваться дети военнослужащих по контракту или мобилизованных, участвующих в боевых действиях. Также льготы предусмотрены для детей силовиков, сотрудников школ и для тех, чьи братья и сестры уже учатся в учреждении.

Фото: gu.spb.ru Поделиться Поделиться





Приглашение в школу для подачи оригиналов документов направляется не раньше 30 рабочих дней со дня начала приемной кампании, но не позже 30 июня 2024 года. После завершения приемной кампании школа должна в течение трех рабочих дней издать приказ о зачислении.

Фото: gu.spb.ru Поделиться Поделиться





Приглашение в школу поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Там же при подаче заявления можно выбрать дополнительные способы уведомления — письмо на электронную почту или СМС.

На деле же процедура зачисления остается непрозрачной, из-за чего родители стремятся как можно быстрее подать заявление. Для бывших детсадовцев нельзя устраивать дополнительные испытания при поступлении. На основании чего школа отсеивает тех, кто не влезает в отведенные места, неизвестно. Но в последние годы в учреждениях более скрупулезно относятся к проверке документов и могут привлечь полицию. В таком случае родителям, которые рискнули оформить фейковую прописку, грозит уголовное дело.



Что делать, если из школы пришел отказ Если из всех выбранных школ пришел отказ, то родители могут обратиться в районный отдел образования и в конфликтную комиссию. Там, исходя из количества оставшихся мест, предложат другие школы.



Поводом для отказа может стать не только нехватка мест, но и неполный пакет документов (или неправильно заполненный), а также возраст ребёнка. В первые классы принимаются дети от шести с половиной до восьми лет. Если ребёнок не соответствует этому возрасту, то родителю необходимо написать специальное заявление.



Именно в этот период родители вынуждены стоять в очередях в конфликтные комиссии. Так как предложенные на выбор школы не всегда соответствуют ожиданиям, то некоторые мамы и папы по несколько раз обращаются к чиновникам. Как показывает практика, в самых популярных школах нередко увеличивают набор и принимают больше детей, чем было заявлено.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

