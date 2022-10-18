В Петербурге новое уголовное дело в отношении матери, пытавшейся устроить ребёнка в школу не по прописке

Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как предъявила в гимназии поддельную регистрацию по месту жительства. Документ гарантировал зачисление ребёнка в первый класс.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 18 октября, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней уроженки Ижевска. Производство возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

