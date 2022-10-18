В Петербурге новое уголовное дело в отношении матери, пытавшейся устроить ребёнка в школу не по прописке

Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как предъявила в гимназии поддельную регистрацию по месту жительства. Документ гарантировал зачисление ребёнка в первый класс.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 18 октября, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней уроженки Ижевска. Производство возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По версии следствия, горожанка предоставила в 67-ю гимназию Петроградского района заявление о зачислении ребёнка в первый класс, сопроводив его копией фейкового свидетельства о регистрации дочери на закреплённой за школой территории.
«Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.
В Петербурге уже были возбуждены аналогичные уголовные дела в отношении мам первоклассников, которые пытались пристроить детей в 80-ю школу Петроградского района. Тогда директор учреждения заявил, что поступающие от родителей документы проверяются с привлечением полиции.
В суде дела прекратили, каждая фигурантка получила штраф в 5 000 рублей.