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    Глава Роскосмоса назвал причину отмены запуска «Союза МС-25»

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    Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Об этом в четверг, 21 марта, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС.

    По его словам, произошедшая нештатная ситуация вполне понятная — на этот счет есть регламент и инструкция. Борисов уточнил, что экипаж «Союза МС-25» здоров и профессионально перенес нештатную ситуацию.

    Запуск перенесли на субботу, 23 марта. Он должен состояться в 15:36 мск.

    Пуск «Союза МС-25» к МСК с космодрома Байконур отменили примерно за 20 секунд до назначенного времени.

    В составе экипажа «Союз МС-25» были две женщины — Марина Василевская (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США), а также россиянин Олег Новицкий. Предполагалось, что американка проведет на МКС 186 суток.

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    РоскосмосЮрий Борисов
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