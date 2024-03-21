Глава Роскосмоса назвал причину отмены запуска «Союза МС-25»

Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Об этом в четверг, 21 марта, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС.



По его словам, произошедшая нештатная ситуация вполне понятная — на этот счет есть регламент и инструкция. Борисов уточнил, что экипаж «Союза МС-25» здоров и профессионально перенес нештатную ситуацию.



Запуск перенесли на субботу, 23 марта. Он должен состояться в 15:36 мск.



Пуск «Союза МС-25» к МСК с космодрома Байконур отменили примерно за 20 секунд до назначенного времени.