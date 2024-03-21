Кому радость, кому печаль. Аллергикам этой весной грозят «пыльцевые бури» во время цветения деревьев

Плохая новость для тех, кто страдает аллергией на пыльцу растений: активное пыление деревьев ожидается в этом сезоне в России, возможны даже «пыльцевые бури». Об этом предупреждает главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. Её прогноз публикует 21 марта ТАСС.
«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури», — цитирует агентство слова Ильиной.
По словам специалиста, пик пыления обычно длится около двух недель. Снизить риск для аллергиков могут дожди или смена розы ветров.
Напомним, в ноябре 2023 года «Фонтанка» рассказывала, что клинические испытания отечественной вакцины против аллергии на пыльцу березы могут начаться в 2024 году. В случае успеха вакцину могут зарегистрировать ориентировочно через два года после начала клинических исследований. После регистрации препарат планируют включить в национальный календарь профилактических прививок.
Напомним, ранее сообщалось, что примерно в те же сроки должны начаться клинические испытания вакцины против аллергии на кошек.
Весной 2023 года были опубликованы результаты исследований, которые показали генетическую склонность к аллергии на пыльцу у представителей разных народов. Оказалось, чаще всего рисковый генотип по поллинозу встречается среди осетин, ашкеназских евреев, кабардинцев, черкесов, адыгейцев и дагестанских народов. Реже всего — у бурятов и монголов, белорусов, якутов и русских.