Кому радость, кому печаль. Аллергикам этой весной грозят «пыльцевые бури» во время цветения деревьев

Плохая новость для тех, кто страдает аллергией на пыльцу растений: активное пыление деревьев ожидается в этом сезоне в России, возможны даже «пыльцевые бури». Об этом предупреждает главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина. Её прогноз публикует 21 марта ТАСС.

«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем пыльцевые бури», — цитирует агентство слова Ильиной.



По словам специалиста, пик пыления обычно длится около двух недель. Снизить риск для аллергиков могут дожди или смена розы ветров.

