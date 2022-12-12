Вакцина от аллергии на котов, не имеющая аналогов, готова к клиническим испытаниям

Команда Сеченовского университета вместе с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек. Этот препарат не имеет аналогов в мире. Он успешно прошёл доклинические исследования и готов к клиническим испытаниям. Об этом РИА Новости сообщает 12 декабря со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.



«Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило», — сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

