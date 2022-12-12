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    Вакцина от аллергии на котов, не имеющая аналогов, готова к клиническим испытаниям

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    1 комментарий

    Команда Сеченовского университета вместе с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек. Этот препарат не имеет аналогов в мире. Он успешно прошёл доклинические исследования и готов к клиническим испытаниям. Об этом РИА Новости сообщает 12 декабря со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило», — сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

    По его словам, следующим этапом станут токсикологические и клинические испытания. Их планируется начать в 2023–2024 годах. Затем вакцина будет зарегистрирована.

    Аллергия на кошек бывает почти у 30 % взрослых людей. Разрабатываемый препарат действует против всех кошачьих аллергенов и он безопасен, подчеркнули в университете.

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    Комментарии 1

    Cashmare12 Дек 2022 в 09:32
    чего там такого долгого-то, дали бы гинцбургу - он бы за неделю в подвале сварил хоть назальную, хоть ректальную, хоть в бутылках по 0.5
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