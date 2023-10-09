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    В России завершается создание вакцины против аллергии на пыльцу

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    Клинические испытания отечественной вакцины против аллергии на пыльцу березы могут начаться в 2024 году, сообщает 9 октября ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Игоря Борисевича.

    «В этом году уже заканчиваются доклинические испытания, мы надеемся в следующем году перейти к клиническим испытаниям», — цитирует агентство слова чиновника.

    Вакцину против аллергии на пыльцу могут зарегистрировать ориентировочно через два года после начала клинических исследований. В ФМБА ожидают, что после регистрации препарат войдет в национальный календарь профилактических прививок.

    Напомним, ранее сообщалось, что примерно в те же сроки должны начаться клинические испытания вакцины против аллергии на кошек. Ее разработала команда Сеченовского университета вместе с Венским медицинским университетом. Аллергия на кошек бывает почти у 30% взрослых людей. Разрабатываемый препарат действует против всех кошачьих аллергенов и он безопасен, говорят ученые.

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    Вакцина против аллергии на пыльцу
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