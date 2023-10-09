В России завершается создание вакцины против аллергии на пыльцу

Клинические испытания отечественной вакцины против аллергии на пыльцу березы могут начаться в 2024 году, сообщает 9 октября ТАСС со ссылкой на замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Игоря Борисевича.



«В этом году уже заканчиваются доклинические испытания, мы надеемся в следующем году перейти к клиническим испытаниям», — цитирует агентство слова чиновника.



Вакцину против аллергии на пыльцу могут зарегистрировать ориентировочно через два года после начала клинических исследований. В ФМБА ожидают, что после регистрации препарат войдет в национальный календарь профилактических прививок.

