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    После гибели двух человек под лавиной на Камчатке возбуждено уголовное дело

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    Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух человек под лавиной. Об этом 21 марта сообщает региональное следственное управление СКР.

    Напомним, 18 марта тургруппа из 11 человек совершала ски-тур в Елизовском районе и попала под лавину. Девять человек выбрались из-под снега сами. Двое погибли. 44-летнюю женщину в тот же день откопали остальные члены тургруппы, но было уже поздно. Поисковые работы осложняли сильный ветер и низовая метель На следующий день уже при помощи спасателей нашли тело 19-летнего юноши.

    Уголовное дело возбуждено в отношении организатора лыжного тура и в отношении гида.

    «В отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сказано в сообщении СКР.

    32-летний местный проводник, который непосредственно вел группу, задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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