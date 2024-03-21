После гибели двух человек под лавиной на Камчатке возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух человек под лавиной. Об этом 21 марта сообщает региональное следственное управление СКР.



Напомним, 18 марта тургруппа из 11 человек совершала ски-тур в Елизовском районе и попала под лавину. Девять человек выбрались из-под снега сами. Двое погибли. 44-летнюю женщину в тот же день откопали остальные члены тургруппы, но было уже поздно. Поисковые работы осложняли сильный ветер и низовая метель На следующий день уже при помощи спасателей нашли тело 19-летнего юноши.

Уголовное дело возбуждено в отношении организатора лыжного тура и в отношении гида.