После схода лавины на Камчатке, предположительно, нашли первую жертву

На Камчатке 18 марта продолжается спасательная операция на перевале Красноармейский, где туристов накрыла лавина. По предварительным данным, члены группы обнаружили одну женщину без признаков жизни, сообщает МЧС. Из-под снега, напомним, не смогли выбраться двое из 11 человек.
На место вылетел вертолет Ми-8, но из-за глубокого снега и ограниченной видимости он высадил спасателей в районе Семеновского кордона, и они пошли дальше на лыжах. Еще три группы спасателей едут на снегоходах. Всего задействовано 20 единиц техники и
«Спасатели поддерживают связь с туристами. Они разбили лагерь для ночевки и ждут помощь», — отмечается в сообщении.
Трагедия произошла, как уже писала «Фонтанка», во время ски-тура. Люди шли по гребню, сильный порыв ветра сбросил их в кулуар, и их накрыла лавина. Девять человек смогли выбраться, а два — нет.