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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    После схода лавины на Камчатке, предположительно, нашли первую жертву

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    Фото: МЧС
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    На Камчатке 18 марта продолжается спасательная операция на перевале Красноармейский, где туристов накрыла лавина. По предварительным данным, члены группы обнаружили одну женщину без признаков жизни, сообщает МЧС. Из-под снега, напомним, не смогли выбраться двое из 11 человек.

    На место вылетел вертолет Ми-8, но из-за глубокого снега и ограниченной видимости он высадил спасателей в районе Семеновского кордона, и они пошли дальше на лыжах. Еще три группы спасателей едут на снегоходах. Всего задействовано 20 единиц техники и 36 специалистов. С ними, судя по видео МЧС, служебные собаки. Операцию осложняют метель и опасность схода лавин.

    «Спасатели поддерживают связь с туристами. Они разбили лагерь для ночевки и ждут помощь», — отмечается в сообщении.

    Фото: МЧС
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    Трагедия произошла, как уже писала «Фонтанка», во время ски-тура. Люди шли по гребню, сильный порыв ветра сбросил их в кулуар, и их накрыла лавина. Девять человек смогли выбраться, а два — нет.

    Фото: МЧС
    Фото: МЧС

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