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    Лавина накрыла участников ски-тура на Камчатке

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    10 комментариев

    Двух человек ищут под снегом после схода лавины на Камчатке.

    ГУ МЧС России по Камчатскому краю

    Как сообщает краевое ГУ МЧС, днём 18 марта поступила информация, что в районе перевала Красноармейский накрыло лавиной зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур. Люди шли по гребню, сильный порыв ветра сбросил их в кулуар, и затем на них сошла лавина. Девять человек смогли выбраться, а двое — нет.

    «Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — отмечается в сообщении.

    На днях на горнолыжном курорте Приисковый в Хакасии лавина сошла прямо на сноубордистов. «Фонтанка» показывала видео.

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    КамчаткаЛавинаСошла лавина
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    Комментарии 10

    LiChaBaTa18 Мар 2024 в 08:37
    Предположу, что не ветром их сбросило, а на снежный козырек случайно вышли - сверху не видно, что ты идешь уже по нависающей части снежного наноса. Под весом он рухнул и .... Страшная штука.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 08:36
    почему ски-тур? это были англичане?
    +1−0
    Гость18 Мар 2024 в 08:28
    Что такое "ски"?
    +1−0
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