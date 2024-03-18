Лавина накрыла участников ски-тура на Камчатке

Двух человек ищут под снегом после схода лавины на Камчатке.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Как сообщает краевое ГУ МЧС, днём 18 марта поступила информация, что в районе перевала Красноармейский накрыло лавиной зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур. Люди шли по гребню, сильный порыв ветра сбросил их в кулуар, и затем на них сошла лавина. Девять человек смогли выбраться, а двое — нет.
«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — отмечается в сообщении.
На днях на горнолыжном курорте Приисковый в Хакасии лавина сошла прямо на сноубордистов. «Фонтанка» показывала видео.