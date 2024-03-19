    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    769мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.98eur100.24

    Жертвы лавины на Камчатке: найдено тело 19-летнего юноши

    2394
    обсудить

    На месте схода лавины в районе перевала Красноармейский спасатели обнаружили тело второй жертвы — 19-летнего молодого человека. Участники группы ждут эвакуации.

    МЧС

    Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасатели добрались до места трагедии, к утру 19 марта было найдено второе тело. Первую погибшую женщину вчера откопали остальные члены тургруппы. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель.

    Тургруппа из 11 человек совершала ски-тур в Елизовском районе и попала под лавину. Девять человек выбрались из-под снега сами. Двое, как теперь ясно, погибли. Туристы к вечеру спустились ниже места происшествия и разбили там лагерь. Позже до них дошли спасатели. За ними вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛавинаСошла лавинаКамчатка
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close