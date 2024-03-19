Жертвы лавины на Камчатке: найдено тело 19-летнего юноши

На месте схода лавины в районе перевала Красноармейский спасатели обнаружили тело второй жертвы — 19-летнего молодого человека. Участники группы ждут эвакуации.
МЧС
Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасатели добрались до места трагедии, к утру 19 марта было найдено второе тело. Первую погибшую женщину вчера откопали остальные члены тургруппы. Поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель.
Тургруппа из 11 человек совершала ски-тур в Елизовском районе и попала под лавину. Девять человек выбрались из-под снега сами. Двое, как теперь ясно, погибли. Туристы к вечеру спустились ниже места происшествия и разбили там лагерь. Позже до них дошли спасатели. За ними вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.