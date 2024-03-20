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    Массовое ДТП на Большом Сампсониевском со сбежавшим водителем стало уголовным делом

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    2 комментария

    Уголовное дело возбудили после массового ДТП на Большом Сампсониевском проспекте. Виновник — водитель Jeep Grand Cherokee. Он скрылся с места аварии, в которой пострадали три человека.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

    Авария произошла накануне вечером и попала на видеорегистратор. Вылетевший на красный свет со стороны Первого Муринского проспекта Jeep на перекрестке собрал Mitsubishi, Volkswagen, Lexus и Mercedes. Виновник сбежал. Автомобиль числится за 61-летним петербуржцем.

    С места госпитализировали 50-летнюю женщину с травмами головы, переломами рёбер и её 15-летнего сына. У подростка открытая черепно-мозговая травма. Оба ехали в Mitsubishi Outlander. Позже в больницу обратился 37-летний водитель Lexus.

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    Комментарии 2

    муматор20 Мар 2024 в 20:22
    сегодня ДПСники ходили по офисам с его фотографией, искали.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:16
    Че, серьезно? А я думал пожурят его, пальчиком погрозят и отпустят (С)
    +0−1
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