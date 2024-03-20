Массовое ДТП на Большом Сампсониевском со сбежавшим водителем стало уголовным делом

Уголовное дело возбудили после массового ДТП на Большом Сампсониевском проспекте. Виновник — водитель Jeep Grand Cherokee. Он скрылся с места аварии, в которой пострадали три человека.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).



Авария произошла накануне вечером и попала на видеорегистратор. Вылетевший на красный свет со стороны Первого Муринского проспекта Jeep на перекрестке собрал Mitsubishi, Volkswagen, Lexus и Mercedes. Виновник сбежал. Автомобиль числится за 61-летним петербуржцем.

