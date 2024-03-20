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    Пролетел на красный и сбежал. После массового ДТП на Большом Сампсониевском ищут шустрого водителя

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    18 комментариев

    Водитель Jeep Grand Cherokee скрылся с места массовой аварии, которую устроил накануне в Выборгском районе Петербурга. В больнице женщина и её 15-летний сын, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта.

    После ДТП на пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского проспектов госпитализировали 50-летнюю женщину с травмами головы, переломами рёбер и её 15-летнего сына. У подростка открытая черепно-мозговая травма.

    Оба ехали в Mitsubishi Outlander, в который врезался проехавший на красный свет Jeep. Под удар попали ещё три автомобиля.

    Водитель внедорожника поторопился скрыться. Его поиски продолжаются. По предварительным данным, в машине остались ключи и телефон. Jeep числится за 61-летним жителем Петербурга.

    В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Выборгского района. В перспективе возбуждение уголовного дела о нарушении правил дорожного движения. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор.

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    Комментарии 18

    Гость20 Мар 2024 в 15:00
    Алкаш скажет что Джип угнали и телефон похитили!🤣🤣🤣
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 14:56
    Просто сказочный!
    +0−0
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