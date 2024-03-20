Пролетел на красный и сбежал. После массового ДТП на Большом Сампсониевском ищут шустрого водителя

Водитель Jeep Grand Cherokee скрылся с места массовой аварии, которую устроил накануне в Выборгском районе Петербурга. В больнице женщина и её 15-летний сын, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 марта.



После ДТП на пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского проспектов госпитализировали 50-летнюю женщину с травмами головы, переломами рёбер и её 15-летнего сына. У подростка открытая черепно-мозговая травма.

Оба ехали в Mitsubishi Outlander, в который врезался проехавший на красный свет Jeep. Под удар попали ещё три автомобиля.