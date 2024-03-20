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    Показываем момент массового ДТП на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского

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    5 комментариев

    Массовая авария в Выборгском районе Петербурга, где на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов вечером 19 марта столкнулись пять автомобилей, попала на видео. Судя по кадрам, водитель «Джипа» летел на красный.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Запись опубликовал телеграм-канал «Мегаполис». На видео видно, как на большой скорости со стороны Первого Муринского на перекресток влетает Jeep. В этот момент машины двигаются по Большому Сампсониевскому на зеленый свет.

    В итоге «Джип» собрал «Фольксваген», «Лексус», «Митсубиши» и «Мерседес». Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.

    Второе крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Центральном районе Петербурга. От удара «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в каменную ограду детской больницы на Лиговском проспекте.

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    Комментарии 5

    Гость20 Мар 2024 в 02:08
    у чувака железные нервы, который снимал, даже интонации не изменились))))
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 01:46
    3 бесполезных машинны это не массовое ДТП. Вот будет массовое - тогда и пишите, с радостью почитаю.
    +0−1
    Гость20 Мар 2024 в 01:44
    Ну, вот сейчас что-нибудь скажи! - Господи, я не верю в реальность этих событий, скорей всего, это - провокация! - Зачем? - Чтобы показать, что что-то не так в Санкт-Петербурге-Ленинграде! - Кому это выгодно? - Разве не может случайно это происходить? - Сам решай, ты же - Гражданин, случайно это, или же - Реально! - Господи, я понимаю, что всех их давно нужно разогнать с лишением чего угодно но, мне же не дают даже Права Конституционного!..)
    +0−1
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