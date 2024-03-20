Показываем момент массового ДТП на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского

Массовая авария в Выборгском районе Петербурга, где на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов вечером 19 марта столкнулись пять автомобилей, попала на видео. Судя по кадрам, водитель «Джипа» летел на красный.

Запись опубликовал телеграм-канал « Мегаполис ». На видео видно, как на большой скорости со стороны Первого Муринского на перекресток влетает Jeep. В этот момент машины двигаются по Большому Сампсониевскому на зеленый свет.

В итоге «Джип» собрал «Фольксваген», «Лексус», «Митсубиши» и «Мерседес». Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадали два человека. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.



Второе крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Центральном районе Петербурга. От удара «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в каменную ограду детской больницы на Лиговском проспекте.