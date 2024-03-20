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    В Петербурге второе массовое ДТП за вечер. Mercedes улетел в ограду детской больницы на Лиговском

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    3 комментария

    Массовая авария с участием трех автомобилей произошла в Центральном районе Петербурга поздним вечером 19 марта. Одного из участников смогла остановить только ограда детской больницы имени Раухфуса.

    Мегаполис

    Видеозаписью последствий столкновения Mercedes, BMW и автомобиля такси на углу Лиговского проспекта и 2-й Советской улицы поделились очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По их словам, от удара чёрный Mercedes проломил ограждение и вылетел на тротуар, врезавшись в ограду больницы.

    Сведения о причинах аварии и пострадавших выясняются.

    Ранее пять автомобилей столкнулись в Выборгском районе на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов. Пострадали два человека.

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    Комментарии 3

    Гость20 Мар 2024 в 00:51
    Не спешите же так, мы ещё с подробностями первого массового ДТП не разобрались..)
    +0−0
    Огромная польза!20 Мар 2024 в 00:50
    Почему в Вене такого не происходит? А если и происходит, то раз в пять лет. А не пять раз в день.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 00:44
    у нас такого не бывает.
    +0−0
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