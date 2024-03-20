В Петербурге второе массовое ДТП за вечер. Mercedes улетел в ограду детской больницы на Лиговском

Массовая авария с участием трех автомобилей произошла в Центральном районе Петербурга поздним вечером 19 марта. Одного из участников смогла остановить только ограда детской больницы имени Раухфуса.
Видеозаписью последствий столкновения Mercedes, BMW и автомобиля такси на углу Лиговского проспекта и 2-й Советской улицы поделились очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По их словам, от удара чёрный Mercedes проломил ограждение и вылетел на тротуар, врезавшись в ограду больницы.
Сведения о причинах аварии и пострадавших выясняются.
Ранее пять автомобилей столкнулись в Выборгском районе на перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов. Пострадали два человека.