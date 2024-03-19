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    Пять автомобилей и двое пострадавших. Стали известны подробности ДТП на Большом Сампсониевском

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    8 комментариев

    Два человека пострадали в массовой аварии в Выборгском районе Петербурга вечером 19 марта. На перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов столкнулись «Фольксваген», «Лексус», «Митсубиши», «Джип» и «Мерседес», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.

    На участке дороги собралась пробка. Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий ДТП, на которых видно, насколько серьезные повреждения получили автомобили.

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    Комментарии 8

    Гость20 Мар 2024 в 01:10
    Конечно, это " невероятное событие".Но, если бы это прозвучало тридцать лет назад с моделями пострадавших авто, - вот был бы фурор!!!
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 00:02
    Пункт назначения ???
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 23:51
    Знаки можно заменить на электронные, которые сразу об авариям сообщают.
    +0−0
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