Пять автомобилей и двое пострадавших. Стали известны подробности ДТП на Большом Сампсониевском

Два человека пострадали в массовой аварии в Выборгском районе Петербурга вечером 19 марта. На перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов столкнулись «Фольксваген», «Лексус», «Митсубиши», «Джип» и «Мерседес», сообщает пресс-служба
Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.
На участке дороги собралась пробка. Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий ДТП, на которых видно, насколько серьезные повреждения получили автомобили.