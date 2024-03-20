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    Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП на Большом Сампсониевском

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    2 комментария

    Число пострадавших в ДТП перекрестке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов увеличилось до трех. Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, за медицинской помощью обратился 37-летний водитель «Лексуса».

    У мужчины диагностированы травмы головы, ушибы, перелом локтевой кости. Пациента поместили в стационар Елизаветинской больницы в удовлетворительном состоянии. Ранее сообщалось о двух пострадавших в массовой аварии.

    ДТП устроил водитель Jeep Grand Cherokee, который с места происшествия скрылся. Автомобиль числится за 61-летним петербуржцем. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор.

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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 19:01
    Увеличилось число пострадавших в массовой аварии на Большой СВО.
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