И в частных — тоже. В школах станет обязательной церемония поднятия флага России

В российских школах станет обязательной церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Это коснется и частных учебных заведений, передает 20 марта ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ.
Агентство ссылается на официальный ответ Минпросвещения на запрос главы профильного комитета Госдумы Ольги Казаковой. По данным ТАСС, в запросе Казакова обращала внимание, что еженедельная церемония в образовательных учреждениях носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».
«В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна <...> статуса обязательной <...> будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания», — цитирует ТАСС ответ замминистра Татьяны Васильевой. Подчеркивается, что новелла коснется всех общеобразовательных организаций, «независимо от форм собственности».
Напомним, в апреле 2022 года Минпросвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября — во всех школах страны.
20 апреля 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею.