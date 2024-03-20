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    И в частных — тоже. В школах станет обязательной церемония поднятия флага России

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    7 комментариев

    В российских школах станет обязательной церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Это коснется и частных учебных заведений, передает 20 марта ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

    Агентство ссылается на официальный ответ Минпросвещения на запрос главы профильного комитета Госдумы Ольги Казаковой. По данным ТАСС, в запросе Казакова обращала внимание, что еженедельная церемония в образовательных учреждениях носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».

    «В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна <...> статуса обязательной <...> будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания», — цитирует ТАСС ответ замминистра Татьяны Васильевой. Подчеркивается, что новелла коснется всех общеобразовательных организаций, «независимо от форм собственности».

    Напомним, в апреле 2022 года Минпросвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября — во всех школах страны.

    20 апреля 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею.

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    Церемония поднятия флага
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    Комментарии 7

    Гость20 Мар 2024 в 19:30
    чем мотивируют? патриотизма, думаю, от этого не прибавится. драк, поножовщины, разбоев, секснасилия - детской преступности не убавится. детей надо организовывать в спортшколы, бесплатные. а для этого их надо строить и строить. либо школы должны работать по выходным для занятий спортом, общественно-полезным трудом. церемония, конечно, малозатратна, но вряд ли, что изменит.
    +0−0
    never mind20 Мар 2024 в 19:27
    Помню себя пионером и как всем был уныл этот забюрократизированный патриотизм.
    +0−0
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