И в частных — тоже. В школах станет обязательной церемония поднятия флага России

В российских школах станет обязательной церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна страны. Это коснется и частных учебных заведений, передает 20 марта ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ.



Агентство ссылается на официальный ответ Минпросвещения на запрос главы профильного комитета Госдумы Ольги Казаковой. По данным ТАСС, в запросе Казакова обращала внимание, что еженедельная церемония в образовательных учреждениях носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».

«В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна <...> статуса обязательной <...> будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания», — цитирует ТАСС ответ замминистра Татьяны Васильевой. Подчеркивается, что новелла коснется всех общеобразовательных организаций, «независимо от форм собственности».

