На «красной» ветке метро Петербурга остановили движение из-за человека на путях

В Петербурге частично приостановили движение на «красной» линии метро из-за человека на рельсах.
читательница «Фонтанки» Злата
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, поезда не едут от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Нарвская». По данным «Фонтанки», человек упал на рельсы на станции «Автово».
«В 17:21 пассажир поднят с пути, жив», — уточнили в подземке.
Накануне движение приостанавливали на «синей» ветке, также из-за падения человека на рельсы на станции «Невский проспект». Мужчину, упавшего на пути, в крайне тяжелом состоянии забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу.
Обновление:
«В 17:26 движение поездов на линии 1 осуществляется в обычном режиме», — заявили в пресс-службе метрополитена.