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    На «красной» ветке метро Петербурга остановили движение из-за человека на путях

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    18 комментариев

    В Петербурге частично приостановили движение на «красной» линии метро из-за человека на рельсах.

    читательница «Фонтанки» Злата

    Как сообщили в пресс-службе метрополитена, поезда не едут от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Нарвская». По данным «Фонтанки», человек упал на рельсы на станции «Автово».

    Фото: читатель «Фонтанки» Егор
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    «В 17:21 пассажир поднят с пути, жив», — уточнили в подземке.

    Накануне движение приостанавливали на «синей» ветке, также из-за падения человека на рельсы на станции «Невский проспект». Мужчину, упавшего на пути, в крайне тяжелом состоянии забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу.

    Обновление:

    «В 17:26 движение поездов на линии 1 осуществляется в обычном режиме», — заявили в пресс-службе метрополитена.

    Фото: читатель «Фонтанки» Егор

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    Комментарии 18

    Гость20 Мар 2024 в 18:23
    Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. (с)
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:23
    В Ленинграде люди не падали как перезревшие яблоки на пути в метрополитене, как сейчас! К чему бы это, интересно?!
    +2−0
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