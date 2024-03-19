В метро Петербурга остановили движение по «синей» ветке из-за падения на пути

В метрополитене остановили движение на второй линии от «Невского проспекта» до «Петроградской» из-за падения на пути. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метро во вторник, 19 марта.
Очевидцы отправили «Фонтанке» фотографии и видео с остановленным поездом на станции «Невский проспект».
«Фонтанка.ру»
«Какой-то техник с лестницей пришел, машинист закрыл двери, пролез туда, что-то посмотрел <...>. Где-то на середину первого вагона поезд успел заехать на станцию, когда всё произошло», — рассказал читатель.
«Фонтанка.ру»
В настоящее время движение поездов на линии 2 осуществляется от станции «Парнас» до станции «Петроградская» и от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» с увеличенными интервалами
Обновлено в 21:43.
«Движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются», — сообщили в пресс-службе метро.