В метро Петербурга остановили движение по «синей» ветке из-за падения на пути

В метрополитене остановили движение на второй линии от «Невского проспекта» до «Петроградской» из-за падения на пути. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метро во вторник, 19 марта.

Очевидцы отправили «Фонтанке» фотографии и видео с остановленным поездом на станции «Невский проспект».