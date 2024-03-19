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    В метро Петербурга остановили движение по «синей» ветке из-за падения на пути

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    31 комментарий

    В метрополитене остановили движение на второй линии от «Невского проспекта» до «Петроградской» из-за падения на пути. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метро во вторник, 19 марта.

    Очевидцы отправили «Фонтанке» фотографии и видео с остановленным поездом на станции «Невский проспект».

    «Фонтанка.ру»

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    «Какой-то техник с лестницей пришел, машинист закрыл двери, пролез туда, что-то посмотрел <...>. Где-то на середину первого вагона поезд успел заехать на станцию, когда всё произошло», — рассказал читатель.

    «Фонтанка.ру»

    В настоящее время движение поездов на линии 2 осуществляется от станции «Парнас» до станции «Петроградская» и от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» с увеличенными интервалами

    Обновлено в 21:43.

    «Движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются», — сообщили в пресс-службе метро.

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    Комментарии 31

    Гость19 Мар 2024 в 23:01
    Может можно мне с вами познакомиться?
    Меня зовут гость и я предпочитаю гречневую кашу.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 22:55
    Лучше так, чем "от водки иль от простуд."
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 21:58
    Если в крации то девушку парень сбросил под поезд, она выжила
    +1−0
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