Умер мужчина, попавший под поезд в метро Петербурга

Мужчину, упавшего на пути в метро Петербурга вечером 19 марта, спасти не смогли. В крайне тяжелом состоянии его забрала со станции «Невский проспект» скорая и повезла в Мариинскую больницу. Как стало известно «Фонтанке», по дороге он умер.



ЧП произошло на станции «Невский проспект». Упавшего достали из-под поезда, и прибывшая бригада скорой помощи пыталась оказать первую помощь, затем пострадавшего унесли со станции на носилках.

О падении человека на пути и приостановке движения по второй линии в 20:57 сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.