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    Умер мужчина, попавший под поезд в метро Петербурга

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    10 комментариев

    Мужчину, упавшего на пути в метро Петербурга вечером 19 марта, спасти не смогли. В крайне тяжелом состоянии его забрала со станции «Невский проспект» скорая и повезла в Мариинскую больницу. Как стало известно «Фонтанке», по дороге он умер.

    ЧП произошло на станции «Невский проспект». Упавшего достали из-под поезда, и прибывшая бригада скорой помощи пыталась оказать первую помощь, затем пострадавшего унесли со станции на носилках.

    О падении человека на пути и приостановке движения по второй линии в 20:57 сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

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    Комментарии 10

    Гость20 Мар 2024 в 00:18
    одно могу сказать... если вам дорога жизнь, держитесь по дальше от мариинской больницы )))
    +3−0
    Гость20 Мар 2024 в 00:15
    Поезда можно оснастить компьютерным зрением, оно видит дальше.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 00:08
    Видела его сегодня и очень надеялась, что спасут 😭🙏🏻
    +2−0
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