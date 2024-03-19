Из-под поезда на «Невском проспекте» достали мужчину. Его пытались реанимировать

Мужчину, оказавшегося на путях станции метро «Невский проспект», достали из-под поезда. Об этом «Фонтанке» 19 марта сообщили читатели.
Михаил Чуль
Пострадавшего, по словам очевидцев, пытались реанимировать. Его состояние не уточняется. Мужчину в окружении медиков увезли на носилках.
читательница «Фонтанки»
В настоящее время движение поездов по «синей» ветке осуществляется в обычном режиме.
О падении человека на пути и приостановке движения по второй линии в 20:57 сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.