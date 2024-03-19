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    Массовая авария на Большом Сампсониевском

    Из-под поезда на «Невском проспекте» достали мужчину. Его пытались реанимировать

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    16 комментариев

    Мужчину, оказавшегося на путях станции метро «Невский проспект», достали из-под поезда. Об этом «Фонтанке» 19 марта сообщили читатели.

    Михаил Чуль

    Пострадавшего, по словам очевидцев, пытались реанимировать. Его состояние не уточняется. Мужчину в окружении медиков увезли на носилках.

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    читательница «Фонтанки»

    В настоящее время движение поездов по «синей» ветке осуществляется в обычном режиме.

    О падении человека на пути и приостановке движения по второй линии в 20:57 сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

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    Комментарии 16

    Гость19 Мар 2024 в 22:19
    Ура я в телевизоре!!! Третий видос, прохожу мимо и оборачиваюсь)
    +4−0
    27470087119 Мар 2024 в 22:04
    Не пережил итогов выборов
    +2−5
    Гость19 Мар 2024 в 22:02
    бросился под поезд когда увидел 90% ?
    +2−5
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