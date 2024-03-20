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    ЗакС окончательно одобрил роспуск муниципалитетов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская»

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    Законодательное собрание Петербурга в окончательном, третьем чтении 20 марта приняло законопроекты о роспуске муниципальных образований «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская».

    В обоих муниципалитетах были затяжные конфликты из-за выборов главы МО. В итоге оба совета не собирались на заседания в течение не менее трех месяцев. Это стало основанием для того, чтобы губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента законопроекты о роспуске советов.

    Депутаты действующих советов не смогут принимать участие в следующих выборах.

    Дискуссия о роспуске «Смольнинского» ведется с 2021 года. По итогам выборов в 2019 году в совет депутатов избрались оппозиционные и независимые депутаты, однако сначала они не могли договориться об избрании главы (из-за чего Григорий Ранков и остался и. о. главы), позднее глава МО перестал собирать заседания. Депутаты проводили заседания, в том числе и на крыльце, а два года назад после попытки попасть в закрытый муниципалитет и все же провести заседание депутатов задержала полиция.

    В «Лиговке-Ямской» конфликт также носит затяжной характер после выборов в 2019 году. Депутаты уверяли, что муниципалитет закрыл его бывший глава Вадим Войтановский.

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