ЗакС окончательно одобрил роспуск муниципалитетов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская»

Дискуссия о роспуске «Смольнинского» ведется с 2021 года. По итогам выборов в 2019 году в совет депутатов избрались оппозиционные и независимые депутаты, однако сначала они не могли договориться об избрании главы (из-за чего Григорий Ранков и остался и. о. главы), позднее глава МО перестал собирать заседания. Депутаты проводили заседания, в том числе и на крыльце, а два года назад после попытки попасть в закрытый муниципалитет и все же провести заседание депутатов задержала полиция.



В «Лиговке-Ямской» конфликт также носит затяжной характер после выборов в 2019 году. Депутаты уверяли, что муниципалитет закрыл его бывший глава Вадим Войтановский.