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    МОК разрешил россиянам и белорусам присутствовать на открытии Олимпиады и утвердил флаг для нейтральных спортсменов

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    2 комментария

    Международный олимпийский комитет показал флаг, под которым будут выступать на предстоящих играх в Париже нейтральные спортсмены. А также утвердил гимн для победителей соревнований. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода. Приложение для распознавания музыки определяет гимн как Kylie Morgan — Two night stands. Эту музыку включат тем, кто получит медали на Олимпиаде в Париже.

    Флаг для нейтральных спортсменов
    Флаг для нейтральных спортсменовФото: МОК
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    Пока известно, что в Олимпийских играх смогут принять участие не более 55 россиян. Но Маклеод заявил, что «эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена». Это будет делать специальная комиссия. То есть, скорее всего, их будет меньше.

    Кроме того, спортсмены России и Белоруссии не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 26 июля или иметь знаменосца на ней. «Но им будет предоставлена возможность присутствовать на церемонии. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — цитирует Маклеода РБК. Что касается участия в церемонии закрытия, то пока решение не принято.

    Гимн для нейтральный спортсменов

    МОК

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    Ранее российские боксеры отказались участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

    А в декабре от участия в международных соревнованиях без символики своей страны отказалась сборная России по художественной гимнастике. Свое отношение к выступлению на Олимпиаде в Париже российские спортсмены высказали здесь.

    Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Флаг для нейтральных спортсменов
    Флаг для нейтральных спортсменовФото: МОК

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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 01:00
    папа римский предлагал россии белый флаг
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    Гость20 Мар 2024 в 00:56
    индивидуальные нейтральные атлеты...

    хе-хе.
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