МОК разрешил россиянам и белорусам присутствовать на открытии Олимпиады и утвердил флаг для нейтральных спортсменов

Международный олимпийский комитет показал флаг, под которым будут выступать на предстоящих играх в Париже нейтральные спортсмены. А также утвердил гимн для победителей соревнований. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода. Приложение для распознавания музыки определяет гимн как Kylie Morgan — Two night stands. Эту музыку включат тем, кто получит медали на Олимпиаде в Париже.

Пока известно, что в Олимпийских играх смогут принять участие не более 55 россиян. Но Маклеод заявил, что «эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена». Это будет делать специальная комиссия. То есть, скорее всего, их будет меньше.



Кроме того, спортсмены России и Белоруссии не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр-2024 26 июля или иметь знаменосца на ней. «Но им будет предоставлена возможность присутствовать на церемонии. Это тот же сценарий, который использовался для независимых олимпийских участников Игр в Барселоне 1992 года из бывшей Югославии», — цитирует Маклеода РБК. Что касается участия в церемонии закрытия, то пока решение не принято.