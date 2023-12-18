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    Российские гимнастки отказались от участия в Олимпиаде в Париже без флага и гимна

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    Сборная России по художественной гимнастике больше не будет участвовать в международных соревнованиях без символики своей страны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. По ее словам, согласиться на условия Международного олимпийского комитета означает покрыть себя позором.

    «Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем? Без флага, гимна, поддержки болельщиков и особой атмосферы это лишено смысла для художественной гимнастики. Это будет позором, если мы согласимся. Мы ни в коем случае не будем выступать без флага и гимна России. Это унизительно для нас как страны», — цитирует тренера ТАСС.

    В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. После решения Европейского гимнастического союза запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своими флагами российские спортсменки не смогут выступать на чемпионате Европы.

    8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) дал возможность российским атлетам участвовать в Олимпийских играх в Париже под нейтральным статусом. Однако они не смогут выступать в командных соревнованиях, также не будут допущены лица, поддерживающие военные действия или имеющие отношение к армии или национальной безопасности. Демонстрация официальной символики России и Белоруссии также будет запрещена на Играх. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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