Российские гимнастки отказались от участия в Олимпиаде в Париже без флага и гимна

Сборная России по художественной гимнастике больше не будет участвовать в международных соревнованиях без символики своей страны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. По ее словам, согласиться на условия Международного олимпийского комитета означает покрыть себя позором.



«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем? Без флага, гимна, поддержки болельщиков и особой атмосферы это лишено смысла для художественной гимнастики. Это будет позором, если мы согласимся. Мы ни в коем случае не будем выступать без флага и гимна России. Это унизительно для нас как страны», — цитирует тренера ТАСС.