МОК допустил россиян до Олимпиады-2024, но доедут до Парижа далеко не все

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Поделиться Поделиться





После почти двухлетних раздумий Международный олимпийский комитет все-таки допустил россиян до Олимпиады в Париже, которая пройдет в 2024 году. Но сделал при этом десятки оговорок.



Отдел спорта «Фонтанки» разобрался, на каких условиях и кто все-таки поедет на главные старты четырехлетия.



В чем суть решения МОК В вопросе участия россиян на Олимпиаде-2024 МОК прошел почти все стадии принятия неизбежного: от отказа в феврале 2022-го МОК, до окончательного решения о допуске 8 ноября 2023 года. Но победой для российского спорта это можно назвать с большой натяжкой. На официальном сайте МОК опубликован объемный документ с массой оговорок и огромным списком критериев, пробиться через которые уже сейчас для большинства отечественных атлетов будет невозможно. Но обо всем по порядку.



«Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены (Athlete Individuel Neutre, сокращенно AIN — ред.), прошедшие квалификацию по существующим системам отбора, имеют право участвовать в соревнованиях Олимпийских игр-2024 в Париже в соответствии с условиями, изложенными ниже. Индивидуальные нейтральные спортсмены — спортсмены с российскими и белорусскими паспортами. Будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях Исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных турниров», — говорится в пресс-релизе.



Далее МОК отмечает, что нейтральные атлеты, как и остальные участники Олимпиады, должны соблюдать правила и положение, принятые на Играх, в том числе антидопинговые правила. Кроме того, они должны подписать обновленные условия участия, вступившие в силу в Париже-2024. В них прописаны обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

При соблюдении всех условий индивидуальные нейтральные атлеты получат приглашения от МОК и соответствующих международных федераций. При этом они по-прежнему обязаны пройти отбор по существующим квалификационным критериям. и тут первая проблема. Во многих видах спорта квалификационные соревнования уже прошли, в том числе в тех, в которых россиян не допускали из-за метаний МОК. На сегодняшний день лицензии получили 11 индивидуальных нейтральных спортсменов: восемь — из России, трое — из Белоруссии.



Какие условия участия Всего МОК прописал шесть жестких условий для допуска индивидуальных нейтральных атлетов в Париже-2024. Вот они:



спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, получившие олимпийскую лицензию, будут заявлены и будут участвовать в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN);

российские и белорусские спортсмены не имеют права участвовать в командных соревнованиях. Это, к слову, отражено в разнице формулировок обозначения нейтральных спортсменов, по сравнению с Токио-2020, где использовался термин ANA — Authorized Neutral Athlete;



спортсмены, активно поддерживающие СВО, не получат допуск к соревнованиям. То же касается и персонала;

спортсмены и персонал, связанные контрактами с военными структурами или органами национальной безопасности России или Белоруссии, не будут допущены до соревнований;

каждый индивидуальный нейтральный атлет, как и все участники соревнований, должен соответствовать антидопинговым требованиям до начала Олимпийских игр и во время Парижа-2024;

санкции против правительств России и Белоруссии будут действовать во время проведения Игр-2024.



В список санкций из последнего пункта входят следующие ограничения:

на Олимпийских играх не будет использоваться флаг, гимн, национальные цвета и другие символы России и Белоруссии;

представителям правительств России и Белоруссии не будет выдано приглашение на участие в Олимпиаде, они не будут аккредитованы



Без буквы Z и георгиевской ленты К тем, кто получил олимпийскую квалификацию и будет соответствовать всем критериям участия, уже на самих Играх будет еще больше требований. В частности, индивидуальные нейтральные атлеты и персонал должны воздержаться от использования в любом виде национальных символов России, Белоруссии, их НОКов и федераций, а также от поддержки СВО. Это касается их официальных выступлений, общения с прессой и участия в национальных мероприятиях до, во время и после Олимпийских игр в Париже-2024.



Спортсмены и их персонал также должны избегать поведения, несовместимого с их нейтральным статусом, и воздерживаться от выступлений от имени кого-либо во время Игр. МОК будет тщательно проверять публичные заявления спортсменов в соцсетях и участие в демонстрациях или мероприятиях, связанных со спецоперацией или военной символикой. Участники будут выступать под аббревиатурой AIN и использовать эмблему МОК, а не символику России и Беларуси. Их форма также должна быть белой или однотонной, за исключением случаев, предусмотренных правилами международной федерации. Все элементы одежды, экипировки (включая бинты и ленты), аксессуары (украшения, резинки для волос, наклейки, нашивки), а также изменения во внешности (цвет волос, лак для ногтей), представляемые спортсменами и персоналом на официальных мероприятиях Игр, не должны содержать каких-либо упоминаний, символов или атрибутики, связанных с Россией или Белоруссией, в любом языке или формате.

В том числе, под запретом оказались символ Z, цвета георгиевской ленты и другие аналогичные атрибуты, коммерческие и некоммерческие эмблемы российских и белорусских организаций, а также любые выражения, имеющие политический подтекст. При нарушении любого из этих правил спортсмену грозит немедленная дисквалификация и аннулирование всех результатов. Под вопросом остается участие нейтральных атлетов в церемониях открытия и закрытия МОК. Об этом в Международном олимпийском комитете пообещали подумать позже. Почему вообще кого-то допустили Как подчеркнули в МОК, каждый получивший олимпийскую квалификацию AIN получит независимую оценку, чтобы он соответствовал всем критериям. Решение о допуске россиян и белорусов м Международном олимпийском комитете объяснили сразу несколькими причинами. Вот некоторые из них:

многие спортсмены считают, что их коллеги не должны нести ответственность за действия своих правительств;



резолюция ООН об олимпийском перемирии во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, которая поддерживает автономию спорта и политическую независимость МОК, как это и закреплено в Олимпийской хартии;



декларация лидеров G20 от сентября, в которой говорилось о необходимости диалога между странами и инклюзивности Олимпиады-2024;

критика МОК со стороны докладчиков Совета ООН по правам человека, которые потребовали обеспечить «отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его гражданства».

Кто уже прошел отбор МОК говорит о восьми спортсменах из России, получивших квалификации на сегодняшний день. Судя по всему, речь идет о борцах и велосипедистах.

Четыре лицензии принес России чемпионата мира-2023 по борьбе. Они неименные. При этом отбор продолжится весной 2024 года. Еще четыре, благодаря местам в национальном мировом рейтинге UCI, заработали отечественные шоссейные велогонщики. Но это только официально полученные лицензии. По факту у России уже сейчас гораздо больше участников. В частности, это дзюдоисты. Здесь лицензии именные и выдаются за вхождение в топ-17 мирового рейтинга в конкретной весовой категории по состоянию на 23 июня 2024-го. На текущий момент таких у России десять человек: Рамазан Абдулаев (60 кг), Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Давид Карапетян (81 кг), Михаил Угольников (90 кг), Матвей Каниковский (100 кг), Инал Тасоев (+100 кг), Сабина Гилязова (48кг), Дарья Курбанмамадова (57 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (+78 кг). За оставшиеся полгода тут вряд ли что-то сильно изменится.



Российские теннисисты должны получить не менее восьми лицензий для участия в Олимпийских играх в Париже-2024, даже если возникнут вопросы к парным соревнованиям. Решение будет зависеть от летних позиций в мировом рейтинге.

Что говорят Как это обычно бывает в последнее время, даже компромиссное в нынешних реалиях решение МОК никого не устроило. На Украине его назвали безответственным и пообещали подумать, стоит ли после такого вообще ехать в Париж. «Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.



Его российский коллега Олег Матыцин назвал условия допуска россиян на Олимпиаду дискриминационными, а само решение недальновидным.



«Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде — это мечта спортсмена, но условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи. Руководители международных спортивных федераций, МОК наносят ущерб имиджу самих Олимпийских игр. То, что происходит на международных спортивных площадках, это временное явление. Временные недальновидные решения руководителей отдельных федераций, руководителей МОК», — сказал министр спорта РФ.

При этом он отметил, что спортсмены, которые добьются права участвовать, скорее всего, поедут на Олимпиаду, и никто мешать им в этом в России не будет.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

