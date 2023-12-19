Позор и унижение. Кто из российских спортсменов отказался ехать на Олимпиаду

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Международный олимпийский комитет хоть и с кучей оговорок, но все же допустил россиян до Олимпиады-2024. Однако теперь сами спортсмены отказываются от поездки в Париж на выдвинутых условиях. Отдел спорта «Фонтанки» — о тех, кто решил, что флаг и гимн им дороже теоретических олимпийских медалей.



Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сразу после решения МОК о критериях допуска россиян на Олимпийские игры в Париже заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. Но о бойкоте главных стартов четырехлетия она объявила накануне, 18 декабря. Винер отметила, что ее гимнастки могли претендовать минимум на одну олимпийскую лицензию, но федерация решила отказаться от нее.



«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — заявила Винер в интервью ТАСС.



Более того, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что ее спортсменки в принципе больше не будут участвовать на международных турнирах в нейтральном статусе. Ее поддержала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Конечно, когда ты всю жизнь выступаешь под флагом и гимном, то не хочется изменять свои правила, которые тоже вырабатывались годами. Если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», — подчеркнула Тарасова.



Также отреклись от Олимпиады в Федерации спортивной гимнастики. Категорически против поездки в Париж на условиях МОК выступила старший тренер гимнастической сборной Валентина Родионенко. Несмотря на допуск от Международной федерации гимнастики, ее подопечные уже точно не поедут на этапы Кубка мира, на которых можно было отобраться на Игры-2024.

«Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований», — заявила Валентина Родионенко в эфире «Матча ТВ».



Она добавила, что кого-то убеждать в правильности такого решения не пришлось. Якобы все ее спортсмены сами не желают соревноваться под нейтральным флагом.

«В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет», — добавила Родионенко.

Другие федерации пока со столь категоричными заявлениями не выступали, однако отдельные спортсмены самостоятельно отказались ехать на Олимпиаду. Среди них оказались ведущие российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду. Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — заявил Колесников, который почти со стопроцентной вероятностью отобрался бы на Игры и претендовал бы там на медали.



С Рыловым ситуация сложнее. В апреле 2022 года он получил девятимесячную дисквалификацию от Международной федерации водных видов спорта (FINA) за участие в митинг-концерте в «Лужниках», где он поддержал президента России Владимира Путина.

«Я вышел на сцену и спел наш гимн на концерте и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента», — комментировал он тогда решение FINA.



Так что вряд ли бы он прошел жесткий фильтр критериев МОК. Однако спортсмен пошел на опережение.

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия — великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — заявил Рылов на днях.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников не стал делать категоричных заявлений в духе Винер, но высказал мнение, что МОК выдвинул неприемлемые условия участия в Олимпиаде.



«Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Очередная профанация, от которой мы уже устали. Принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», — отметил Сальников.

Однако, например, петербургская пловчиха и рекордсменка мира Евгения Чикунова, кажется, готова побороться за олимпийские медали.

«Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования», — заявила она.

Категорически против участия на Олимпиаде выступила олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова, хотя условия МОК пока касаются только летней Олимпиады-2024.



«Согласна с Винер и Родионенко, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом. Зачем идти на мероприятие, организаторы которого выдвигают унизительные условия? Представляете, вас приглашают, но именно только вам диктуют, как себя вести, что говорить, как одеваться. Люди хоть с граммом достоинства и самоуважения не примут такие условия. Явиться на такое мероприятие будет унижением», — сказала лыжница.



Тем не менее с ней, похоже, не согласны российские борцы, которые пока единственные из всех отечественных спортсменов имеют шесть официально подтвержденных олимпийских лицензий. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ни разу так и не ответил однозначно, поддерживает ли он поездку на Олимпиаду или нет, но, кажется, отговаривать своих борцов он не собирается.



«Я категорически понимаю Винер и солидарен с ней как отдельно взятый персонаж. Ее позиция мне крайне понятна. Но жизнь покажет, что нам делать и как нам это делать», — заявил Мамиашвили.

Президент России Владимир Путин мог бы помочь определиться сомневающимся спортсменам, но он только всех запутал. Во время недавней прямой линии его спросили о ситуации. Российский лидер так и не дал однозначного ответа.



«Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах. Поэтому я и поддерживал, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», — заявил Путин. Как хочешь, так и понимай.



Напомним, что 8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже в статусе индивидуальных нейтральных участников. При этом в участии будет отказано тем, кто в любом виде поддерживал спецоперацию на Украине или имеет связи с вооруженными силами России и Белоруссии. Также исключены представители командных видов спорта. Добавим, что сборная России уже лишалась флага и гимна на предыдущих Олимпийских играх. Тогда санкции были связаны с нарушениями антидопинговых правил. В итоге под флагом Олимпийского комитета России и с Чайковским вместо гимна отечественные спортсмены завоевали 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

