Самая быстрая пловчиха в мире Евгения Чикунова: О смене гражданства не думаю, хочу выступать за Россию

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Петербургская пловчиха Евгения Чикунова на прошедшем в Казани чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Отдел спорта «Фонтанки» встретился с ней и поговорил о прошедших соревнованиях, туманных надеждах на Олимпиаду и смене гражданства.



Петербургская пловчиха Евгения Чикунова громко заявила о себе еще в 2019 году, когда, будучи 14-летней спортсменкой, обошла на чемпионате России знаменитую Юлию Ефимову. Спустя два года она снова повторила этот подвиг и отобралась на Олимпиаду в 16 лет. Но там ей не повезло: два четвертых места. Победила на 200 метрах брассом тогда представительница ЮАР Татьяна Скунмакер с мировым рекордом 2.18,95. И вот спустя два года в Казани Чикунова превзошла это достижение на 1,4 секунды. Мы встретились с Евгенией спустя три дня в Петербурге, в родном для нее Центре плавания на Хлопина, 10, сразу после очередной тренировки.



— Как сами оцениваете итоги чемпионата России для себя?

— Все прошло для меня довольно удачно. Получилось улучшить все дистанции, которые я плыла. Завершился чемпионат для меня ещё победой в эстафете, поэтому чемпионат оцениваю очень хорошо, потому что выполнила всё, что смогла по максимуму.



Автор: youtube.com/Clever Swim

— На дистанции 200 м брассом, где вы установили мировой рекорд, понимали, что идёте на такие цифры?

— Я слышала, что очень громко кричит трибуна. Я немного на неё ориентировалась. Обычно в плавании, если очень-очень громко кричат, значит, либо ты близок к рекорду, либо уже на рекорд идёшь. И я, наверное, последние 50 метров думала, что я либо очень близко, либо уже плыву по таким секундам. И в итоге так и оказалось.

— А вдруг кричали вашей сопернице?

— Ну я просто шла впереди, поэтому я подумала, что, наверное, мне кричат. Поэтому я плыла ещё быстрее, как можно быстрее, но соперницы не отставали. Я начинала с ними первый полтинник, там сотню ещё мы с девчонками плюс-минус вместе плыли, держались. У нас на Чемпионате России хорошая конкуренция на 100 и 50 метрах, есть очень быстрые девчонки. Но на 200 метров она поменьше.



— Насколько для вас это была цель, и насколько вы ожидали от себя такого?

— На тренировках перед чемпионатом я не очень хорошо плыла, не по лучшим для себя результатам. Конечно, это меня немного огорчило, но вот тест, который я плыла прямо в преддверии чемпионата, он показал, что я 200 метров могу проплыть за 2,18. А получилось ещё быстрее, поэтому итоговый результат оказался немного неожиданным.



— После подобных удачных заплывов вы анализируете свою подготовку, питание, чтобы понять, что помогло?



— Ну я анализирую, конечно. Например, у меня разминка поминутно расписана: что, когда, во сколько я должна сделать прямо перед заплывами. Если вспомнить, что я ела… я съела яблоко перед вечерней частью. Наверное, и всё. Я не люблю много есть перед дистанцией, особенно перед такой важной для меня.

— Непосредственно перед стартом Вы слушаете какую-то музыку или уходите в себя?

— Я постоянно слушаю музыку, чтобы отвлечься. Особенно когда я волнуюсь, я ухожу… Ну не то чтобы в себя, а вот просто сижу и слушаю музыку. Очень часто я общаюсь с девчонками. Вплоть до самого выхода я всё равно общаюсь. Ну мне так легче, меня это разряжает. Я не думаю, не накручиваю себя, а просто сижу спокойная, расслабленная и просто общаюсь и получаю удовольствие от того, что у меня есть шанс выступить.



— Ясно. Кажется, что вы сейчас одна из главных, если не главная звезда российского плавания. Как ощущаете себя в этой роли?

— Ну я скорее одна из главных, потому что у нас сборная большая, и ребят, тоже плывущих хорошо, много. Я бы не сказала, что сейчас что-то особо поменялось. Мне кажется, я всегда хорошо выступала. Ну конечно, не настолько хорошо, но всегда была, можно сказать, на мировом уровне, поэтому особо ничего не поменялось именно для меня.

— Международная федерация плавания же ещё должна официально утвердить рекорд, да?

— Да, но я не знаю точно, что там именно происходит. Единственное, что могу сказать, что обязательно фотографируют гидрокостюм, что он разрешен, и я сдала все допинг-пробы. Поэтому, мне кажется, должны утвердить. То, что от меня требовалось, я уже всё сделала. Я сдала и допинг, сфотографировала мой гидрокостюм, есть и видео заплыва. Теперь все зависит от Международной федерации.



— С допингом в этот раз всё легко прошло?

— Да, я успела сдать допинг перед эстафетой быстро и легко.

— Читал историю, как у вас однажды брали кровь на допинг из двух рук, потому что с первой попытки не получилось нормально взять.

— Было такое, но в этот раз просто без крови было, поэтому легче.

— «Ты просто разгромила его, детка. Мои поздравления! Как бы я хотела крепко обнять тебя сейчас», — написала у себя в соцсетях обладательница предыдущего рекорда, олимпийская чемпионка из ЮАР Татьяна Скунмакер. Очень неожиданно. Вы с ней дружите?

— У нас очень хорошие отношения. Я помню, она мне писала в прошлом году, спрашивала, как я. В общем, мы, конечно, не общаемся даже раз в месяц, но у нас очень хорошие отношения. Она меня поддерживает, и я её поддерживаю, и на Олимпиаде мы общались, поэтому я к Татьяне очень хорошо отношусь. Она действительно очень хороший человек.



— Всё-таки обычно другие спортсмены — это соперники, конкуренция. Ну и как вы сами понимаете, сейчас такое время, что многие иностранцы довольно критически относятся к российским спортсменам. А тут такое тёплое поздравление.

— Видимо, всё зависит от человека, а Таня — она очень хорошая. Я вообще рада, что у нас в плавании есть такие люди, которые могут спокойно поздравить, несмотря ни на какие события в мире. И это действительно радует. На таких людей надо равняться.

— В целом как отношения с иностранными спортсменами складываются сейчас?

— Ну в основном все, с кем я общалась из иностранцев, иногда пишут. Меня многие поздравили. Меня даже спрашивали, поеду ли я на чемпионат мира, и я сказала: скорее всего, не в этом году. А так все, с кем я общалась, они всё равно держат общение и поздравляли меня, что тоже очень приятно.



— Без международных стартов тяжело?

— Ну с какой-то стороны не хватает, понятное дело. Будет странно, если я скажу, что без них хорошо живётся.

— Что думаете о перспективах попасть на Олимпиаду в Париж?

— Я просто не загадываю. Всё зависит не от меня, поэтому просто будем смотреть, что скажет МОК.



— Вы с критериями МОК знакомились?

— Нет.

— Там одно из требований: полный запрет на любое упоминание России. То есть, в отличие от той же Олимпиады в 2021 году, здесь не будет ни флага Олимпийского комитета России, ни Чайковского вместо гимна. Для вас это не принципиально?

— Я даже ничего не знаю об этом. Я как спортсмен в любом случае хочу выступать на Олимпиаде, потому что я к этому готовлюсь. И я всё-таки думаю, что человек, который меня увидит на Олимпиаде, он всё равно поймёт, из какой я страны, потому что он сможет прочитать про меня в интернете. Не думаю, что это настолько прям неприемлемо — выступать за олимпийский флаг.



— Что в целом вас сейчас мотивирует опять же в отсутствие международных стартов и туманных перспектив отобраться на Олимпиаду?

— Лично меня мотивирует то, что у нас ещё есть соревнования в России, где я по-прежнему могу выступать и могу показывать мировые рекорды. Я поэтому и занимаюсь до сих пор плаванием. Хотя все равно остается надежда, что нас допустят до Олимпиады.

— Многие спортсмены уже в открытую говорят, что готовы сменить спортивное гражданство ради выступления на Олимпиаде. В плавании на такой шаг уже пошли Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев. У вас какие планы?

— Я про смену гражданства вообще не думала. Не собираюсь.

— То есть вообще даже не рассматриваете как вариант?

— Нет.

— Если вдруг скажут, что нет, российские спортсмены никуда не едут, не будете переходить?

— Нет, не буду.



— И останетесь без Олимпиады?

— Ну а что поделать. В любом случае, даже если завтра скажут, что мы без Олимпиады точно, по новым критериям Международной федерации я просто не успею перейти в другую страну. Да и не надо мне это. Я хочу выступать за Россию.

— Читал, что у вас сейчас еще тяжелая подготовка к ЕГЭ идет.

— Да, я сейчас как раз пойду в школу. Но я всего на неделю здесь, а дальше у меня ещё Кубок России, первый этап в Южно-Сахалинске. И до экзаменов, в общем-то, больше не появлюсь в Петербурге.

— Как же удаётся учиться?

Хороший вопрос. Нет, я конечно стараюсь, держу связь с учителями в школе. У нас хорошие учителя, они помогают. Получается что-то доделывать, что-то закрывать, ну и плюс я стараюсь сама учиться, потому что в любом случае это мне надо.



— Будущую профессию выбрали уже?

— Нет. Я не знаю на самом деле. Сейчас тяжело с этим. Просто я пока сфокусирована больше на плавании, и это, скорее всего, не особо правильно, потому что после плавания жизнь не заканчивается, и нужно будет дальше учиться и работать. Но пока я прямо не могу выбрать для себя что-то, что мне бы очень нравилось.



— Не рассматривали вариант с обучением за границей?

— Мне писали американские университеты, но я плохо знаю язык, это первое. А второе, я не хочу уезжать из России. У меня здесь хороший тренер, а если я поступлю в университет, то, скорее всего, буду плавать там в группе. Ну я точно не знаю, как у них, конечно, всё там происходит, но я наслышана о том, что в основном плавают там в группах, есть общие тренеры. Поэтому я не хочу уезжать из-за своего тренера тоже.

— Вы дебютировали на Олимпиаде в 16 лет, и те Игры для Вас получились очень эмоциональными: четвёртые места, травля в интернете, это известное видео, где вы даёте интервью со слезами на глазах. Переживаете ли сейчас, вспоминая эти моменты, или как-то всё в прошлом уже осталось?

— Ну я уже всё это пережила. Олимпиада стала для меня очень хорошим опытом во всех смыслах. Я всё равно с трепетом вспоминаю моменты с Олимпиады, и в любом случае эти соревнования мне очень понравились. Мне понравилась атмосфера, дружелюбие. Это может показаться странным с учетом того, что вы перечислили, но у меня в основном хорошие воспоминания остались.



— Вы сейчас такая же эмоциональная?

— Да, я думаю… Хотя нет, мне кажется, я поспокойнее стала. Ну мне всё-таки было 16 лет, и в любом случае, я отреагировала так, как посчитала нужным в тот момент. И я бы вряд ли что-то изменила, потому что это мои эмоции и что я могу сделать с ними.

— В интернете стало меньше злобных комментариев?

— Да, мне и в директ больше особо никто не пишет. Плюс у меня поменялось отношение к этому, поэтому, возможно, я уже даже не замечаю.

— Об Азиатских играх все чаще говорят в контексте альтернативы Олимпиаде. Вам интересны были бы эти соревнования?



— Да, конечно. Я бы с удовольствием поехала. Это ведь все равно соревнования. Лучше, чем совсем ничего.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

