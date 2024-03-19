«Безответственная провокация». Минобороны Франции отреагировало на слова главы СВР про возможную отправку военных на Украину

Министерство обороны Франции отреагировало на высказывание главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, предположившего, что Париж готовит две тысячи военных для переброски на Украину. Французское военное ведомство назвало слова главы СВР «безответственной провокацией», пишет 19 марта «Коммерсантъ».
В заявлении Минобороны Франции также говорится, что «маневр, организованный Сергеем Нарышкиным, еще раз иллюстрирует систематическое использование Россией дезинформации». В ведомстве отрицают наличие французских военных на Украине и планы их отправки.
Глава СВР, говоря о возможной отправке французского контингента, заявил, что его «ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом».
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон снова заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. «Это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — сказал он.