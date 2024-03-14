Макрон ответил на вопрос об отправке французских войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину, но сейчас такой ситуации нет. Ответ главы государства на вопрос журналистов в четверг, 14 марта, приводит газета Le Figaro.
«Мы не уверены, что сделаем это. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но на данный момент мы не исключаем этот вариант», — сказал Макрон в ответ на вопрос о возможной отправке военных сил Франции на Украину.
Также он добавил, что Франция не находится в военном конфликте с Россией, но «не должна позволить ей победить».
Макрон 26 февраля на конференции в Париже заявил о необходимости поражения России «ради безопасности и стабильности в Европе». Также он допустил отправку западных войск на Украину. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска в помощь Киеву.
Позже Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий». Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на это публикацией в соцсетях, где написал, что у РФ «больше нет красных линий» в отношении Франции.