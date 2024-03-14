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    Макрон ответил на вопрос об отправке французских войск на Украину

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    81 комментарий

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину, но сейчас такой ситуации нет. Ответ главы государства на вопрос журналистов в четверг, 14 марта, приводит газета Le Figaro.

    «Мы не уверены, что сделаем это. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но на данный момент мы не исключаем этот вариант», — сказал Макрон в ответ на вопрос о возможной отправке военных сил Франции на Украину.

    Также он добавил, что Франция не находится в военном конфликте с Россией, но «не должна позволить ей победить».

    Макрон 26 февраля на конференции в Париже заявил о необходимости поражения России «ради безопасности и стабильности в Европе». Также он допустил отправку западных войск на Украину. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска в помощь Киеву.

    Позже Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий». Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на это публикацией в соцсетях, где написал, что у РФ «больше нет красных линий» в отношении Франции.

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    Конфликт на УкраинеФранцияЭммануэль Макрон
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    Комментарии 81

    Гость15 Мар 2024 в 03:51
    Дима, выпускай уточку!
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