Макрон ответил на вопрос об отправке французских войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину, но сейчас такой ситуации нет. Ответ главы государства на вопрос журналистов в четверг, 14 марта, приводит газета Le Figaro.

«Мы не уверены, что сделаем это. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но на данный момент мы не исключаем этот вариант», — сказал Макрон в ответ на вопрос о возможной отправке военных сил Франции на Украину.



Также он добавил, что Франция не находится в военном конфликте с Россией, но «не должна позволить ей победить».

