Путин высказался о вероятности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО

Кандидат в президенты и действующий российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе, прокомментировал вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Тогда мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны.

«Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, Путин отметил, что военнослужащие стран НАТО уже там.



«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы ведь слышим и французскую речь там, и английскую», — сказал Путин.



«Ничего хорошего в этом нет — прежде всего, для них. Потому что они погибают, и в большом количестве», — добавил он.

«Но в конечном итоге, это не наш выбор. Если кто-то хочет прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, это известный во всем мире прием», — подчеркнул Путин.

По его словам, хотелось бы, чтобы Франция не усугубляла конфликт, а способствовала его мирному разрешению.



Москва, повторил Путин, готова договариваться, исходя из своих интересов, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться.

«Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации боевого соприкосновения, разумеется», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о возможности скорых переговоров по Украине, он добавил, что Москва подумает, с кем договариваться, и «это вопрос, ждущий своего исследователя».

