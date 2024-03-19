Глава СВР Нарышкин: Франция готовит 2 000 военных для отправки на Украину, они станут легитимной целью

Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2 тысяч человек. О таких данных рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает во вторник, 19 марта, ТАСС.

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сказал он.



Глава СВР отметил, что французские военные опасаются, что такое подразделение не выйдет незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Они станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.

