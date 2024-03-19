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    Глава СВР Нарышкин: Франция готовит 2 000 военных для отправки на Украину, они станут легитимной целью

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    9 комментариев

    Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2 тысяч человек. О таких данных рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает во вторник, 19 марта, ТАСС.

    «По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сказал он.

    Глава СВР отметил, что французские военные опасаются, что такое подразделение не выйдет незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Они станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.

    «[Контингент] ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — подытожил Нарышкин.

    Недавно Макрон снова заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. «Это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — сказал он.

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    Комментарии 9

    Гость19 Мар 2024 в 17:31
    "Не выйдет незамно" - а это КАК???
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 17:31
    Всего лишь 2000 французов, а Нарушкин уже так нервничает)) При должных мерах безопасности никакими целями они не станут.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 17:26
    Почему за Родину принято умирать страдать а не просто жить счастливо? Потому что за Родину счастливо живут те кто просит других страдать умирать и горевать.
    +3−1
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