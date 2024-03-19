Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерялся в Польше, а затем аварийно сел

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерял связь с базой во время тренировочного полета в Польше, а затем совершил аварийную посадку. Об этом 19 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление польского Генштаба в соцсетях.

Все случилось в окрестностях города Мирославец. Польское командование уточняет, что беспилотник потерял связь с базой во время тренировочного полета. Насколько серьезные повреждения получил дрон при посадке, не уточняется. Как уточняет «Ъ», всего в Польше по договору о расширении военного сотрудничества размещены два американских БПЛА MQ-9 Reaper. В июле 2022 года БПЛА этой модели потерпел крушение в Румынии — также во время тренировочного полета.