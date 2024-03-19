Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерялся в Польше, а затем аварийно сел

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерял связь с базой во время тренировочного полета в Польше, а затем совершил аварийную посадку. Об этом 19 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление польского Генштаба в соцсетях.
Все случилось в окрестностях города Мирославец. Польское командование уточняет, что беспилотник потерял связь с базой во время тренировочного полета. Насколько серьезные повреждения получил дрон при посадке, не уточняется. Как уточняет «Ъ», всего в Польше по договору о расширении военного сотрудничества размещены два американских БПЛА MQ-9 Reaper. В июле 2022 года БПЛА этой модели потерпел крушение в Румынии — также во время тренировочного полета.
«Фонтанка» ранее рассказывала о другом инциденте с MQ-9 Reaper. Беспилотник США упал в Чёрное море 14 марта 2023 года. Американское командование тогда заявило, что летательный аппарат якобы разбился после столкновения с российским Су-27.
В Минобороны России, комментируя инцидент, сообщали, что дрон упал в результате резкого маневрирования, подчеркнув, что российские истребители не стреляли в беспилотник и никак с ним не контактировали. В ведомстве подчеркнули, что боевые самолёты были подняты в воздух после того, как был зафиксирован полёт БПЛА с отключёнными транспондерами и с нарушением воздушных границ, установленных в целях проведения СВО.
Позже секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать аппарат из моря, в то же время в Вашингтоне выразили уверенность в том, что найти БПЛА будет невозможно.