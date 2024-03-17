Суды отстранили двух членов УИК Петербурга. Один агитировал, второй назвал работу «цирком»

Суды Петербурга отстранили двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса на разных участках. Об этом сообщает пресс-служба судов 17 марта.

Петроградский райсуд рассмотрел иск УИК № 1615 . Один из членов избирательной комиссии Леонид продуктивно провел все три выборных дня. 15 марта он оставил книгу и бюллетени без присмотра, а просьбу председателя УИК занять свое место проигнорировал. 16-го числа во время проведения голосования Леонид натянул на стул майку с надписью про уголовную ответственность за фальсификацию выборов и отказывался ее убирать. В последний день выборов Леонид якобы агрессивно разговаривал с членами избирательной комиссии, оскорблял их и обвинил в сговоре.



Также, по данным судов, в период организации выхода членов УИК для голосования на дому мужчина затягивал оформление документов тем, что требовал принять у него уведомление о видео и фотосъемке, которую он хотел вести на участке. Кроме того, Леонид назвал работу УИК «цирком», а при выдаче бюллетеней избирателям делал записи в личном блокноте и переписывал в него персональные данные, иногда пытался их сфотографировать.



В итоге Леонида отстранили.



В свою очередь Кировский райсуд рассмотрел иск УИК № 788 тоже к члену избирательной комиссии с правом решающего голоса. По заявлениям комиссии, Сергей осуществлял съемку прозрачных ящиков для голосования. А 15 и 16 марта он проводил агитацию. Суд также отстранил Сергея.