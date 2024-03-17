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    Суды отстранили двух членов УИК Петербурга. Один агитировал, второй назвал работу «цирком»

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    17 комментариев

    Суды Петербурга отстранили двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса на разных участках. Об этом сообщает пресс-служба судов 17 марта.

    Петроградский райсуд рассмотрел иск УИК № 1615. Один из членов избирательной комиссии Леонид продуктивно провел все три выборных дня. 15 марта он оставил книгу и бюллетени без присмотра, а просьбу председателя УИК занять свое место проигнорировал. 16-го числа во время проведения голосования Леонид натянул на стул майку с надписью про уголовную ответственность за фальсификацию выборов и отказывался ее убирать. В последний день выборов Леонид якобы агрессивно разговаривал с членами избирательной комиссии, оскорблял их и обвинил в сговоре.

    Также, по данным судов, в период организации выхода членов УИК для голосования на дому мужчина затягивал оформление документов тем, что требовал принять у него уведомление о видео и фотосъемке, которую он хотел вести на участке. Кроме того, Леонид назвал работу УИК «цирком», а при выдаче бюллетеней избирателям делал записи в личном блокноте и переписывал в него персональные данные, иногда пытался их сфотографировать.

    В итоге Леонида отстранили.

    В свою очередь Кировский райсуд рассмотрел иск УИК № 788 тоже к члену избирательной комиссии с правом решающего голоса. По заявлениям комиссии, Сергей осуществлял съемку прозрачных ящиков для голосования. А 15 и 16 марта он проводил агитацию. Суд также отстранил Сергея.

    О том, как прошел последний день выборов президент РФ, читайте в подробном материале «Фонтанки».

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    Комментарии 17

    Гость17 Мар 2024 в 21:28
    А что не так? Цирк нельзя называть цирком?
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:11
    цирк уже 20 лет
    +0−0
    sysh17 Мар 2024 в 21:10
    назвал работу «цирком»

    Ну,правда,нравится не всем.
    +0−0
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