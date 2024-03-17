Суды отстранили двух членов УИК Петербурга. Один агитировал, второй назвал работу «цирком»

Суды Петербурга отстранили двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса на разных участках. Об этом сообщает пресс-служба судов 17 марта.
Петроградский райсуд рассмотрел иск УИК
Также, по данным судов, в период организации выхода членов УИК для голосования на дому мужчина затягивал оформление документов тем, что требовал принять у него уведомление о видео и фотосъемке, которую он хотел вести на участке. Кроме того, Леонид назвал работу УИК «цирком», а при выдаче бюллетеней избирателям делал записи в личном блокноте и переписывал в него персональные данные, иногда пытался их сфотографировать.
В итоге Леонида отстранили.
В свою очередь Кировский райсуд рассмотрел иск УИК
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