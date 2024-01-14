Пять крупнейших пожаров в истории Петербурга, за которые никто не ответил

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге вторые сутки тушат склад Wildberries в Шушарах, к 15:00 воскресенья, 14 января, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. Этот пожар имеет все шансы стать крупнейшим в современной истории города — вспоминаем, какие были еще.



«Невская мануфактура» Пожар в здании «Невской мануфактуры» по адресу Октябрьская набережная, 50 начался днём в понедельник, 12 апреля 2021 года. Огонь бушевал на площади 10 тысяч квадратных метров. На борьбу с огнем были брошены более 350 пожарных, привлечено порядка 70 единиц спецтехники, задействованы вертолет К-32 МЧС и два вертолета Ми-8 Западного военного округа, которые сбросили на горящее здание более 240 т воды.



Уже к утру вторника от исторического здания остались одни стены; крыша и межэтажные перекрытия рухнули. В результате пожара погиб один человек — командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий. Еще двое пожарных получили тяжелые ожоги и проходили реабилитацию. На полную ликвидацию пожара у петербургских спасателей ушло почти пять дней.



Еще по ходу тушения гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича задерживали по подозрению в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В сентябре 2023 судья прекратил уголовное дело из-за истекших сроков давности.

Если говорить о цифрах, то общий ущерб, нанесенный пожаром имуществу арендаторов комплекса, оценивается в 859 млн рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного памятнику архитектуры, — почти 729,5 млн рублей. Но эти суммы меркнут на фоне проекта воссоздания «Невской мануфактуры» и застройки ее жильем со всей вытекающей социальной и транспортной инфраструктурой.

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Троицкий собор 25 августа 2006 года во время работ по реставрации Троицкого собора случился сильный пожар, который уничтожил купол храма. В этот момент в храме шла служба.

Изначально огонь охватил только леса, а затем распространился и на центральный купол. Когда прибыли первые пожарные, полыхали уже два купола.



К вечеру пожару присвоили четвертый уровень сложности из пяти. С огнем боролись три десятка пожарных расчетов и вертолет. По словам Григория Горбунова, который тогда занимал должность главы пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, была угроза, что храм мог полностью выгореть.

С пожаром удалось справиться на следующий день. Власти Петербурга оценили ущерб в 250 млн рублей. Митрополит Петербургский и Ладожский Владимир заявлял, что что храм подожгли злоумышленники, но официального подтверждения эта версия не нашла. Уголовное дело о несоблюдении техники безопасности впоследствии прекратили «в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого».



Ликвидация последствий пожара 2006 года заняла десять лет. Половину из них заняло воссоздание купола. Специалисты смонтировали каркас по историческим чертежам и фотографиям, также они заново сделали центральную люстру, которая исчезла в советские годы. Всего на ремонт собора потратили больше 1 млрд рублей.

Автор: youtube.com/SiliconHeart

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гостиница «Ленинград»

Пожар на верхних этажах гостиницы начался утром 23 февраля 1991 года. В тот день в гостинице, помимо прочих лиц, находились туристы и журналисты из Швеции, редактор журнала «Огонек» Марк Григорьев, советский актер Андрей Соколов и французская актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади, с которой потом будет связана одна из версий пожара.

Как показало позже расследование, пожар возник в номере 773 на седьмом этаже «Ленинграда» — у окна, где стоял телевизор. Там проживали сотрудники съемочной группы Шведского телевидения Ленарт Хольсен и Гунила Мирен. В номере они были в последний раз в 7:45, однако никаких признаков возгорания не заметили. Считается, что вскоре после их ухода произошло воспламенение в корпусе черно-белого телевизора «Рекорд В-312».



Из-за огня почти весь седьмой этаж оказался отрезан от выходов. Постояльцы пытались спускаться из окон по самодельным лестницам из простыней и полотенец. Несколько человек упали и разбились насмерть. Среди них были и пожарные, которые спасая постояльцев, оказались заблокированы огнем сами.

К полудню пожар все же удалось локализовать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Только через четыре месяца пожарная охрана Ленинграда разрешила временную эксплуатацию пострадавшей гостиницы.

Покушение на вдову Владимира Высоцкого называлось конспирологами одной из возможных причин пожара. В поджоге также подозревали западные спецслужбы, врагов Михаила Горбачева и бандитские разборки. Выдвигались и другие предположения. Ходили слухи, что таким образом пытались сорвать митинг на Дворцовой площади. Самая популярная версия — сокрытие убийства журналиста



Григорьева, который приехал в город для расследования фактов коррупции в Ленгорисполкоме и погиб на седьмом этаже. При осмотре тела было отмечено странное повреждение головы. Годы спустя в убийстве Григорьева и поджоге гостиницы «Ленинград» сознался организатор ОПГ Айрат Гимранов. Реального подтверждения, впрочем, его «признание» не нашло.

Официально всего в пожаре погибли 16 человек (в том числе девять пожарных), если говорить сухими цифрами постановления: «из-за отсутствия надлежащего руководства действиями пожарных» и «многочисленных отступлений от правил пожарной безопасности и строительных норм» при постройке и эксплуатации самого отеля. Подробнее об этом пожаре читайте в историческом материале «Фонтанки».

Автор: youtube.com/lentv24

Склад «Евроавто» Крупный пожар на складе «Евроавто» в районе Парнаса произошел 17 октября 2015 года. Горело бетонное здание в 1-м Верхнем переулке. Огнем было охвачено 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный пятый номер сложности.

Тушением занимались 115 спасателей, 29 единиц техники и вертолет. На здание было сброшено более 30 т воды. Обошлось без погибших и пострадавших. Пожар тушили двое суток.

«Сообщение о пожаре в промзоне поступило в 16:12. Через 10 минут на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение. В 16:37 ранг пожара повысили до высшего, пятого номера. К этому времени дымом заволокло КАД, и от автомобилистов, вынужденных снизить скорость до 30–40 километров час. Со стороны все действительно выглядело, как извержение небольшого вулкана. Пожарные говорят, что от температуры плавился бетон», — писала девять лет назад о пожаре «Фонтанка».



По неофициальным данным, сумма ущерба составила 3,5 млрд рублей, из которых 2 млрд — коммерческая недвижимость и 1,5 млрд рублей товарные запасы. Склад содержал полный ассортимент комплектующих — 2 млн наименований как новых, так и б/у деталей.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Поделиться Поделиться





«Лента» на Обводном канале Крупный пожар в торговом центре «Лента» на Обводном канале в ноябре 2018 года произошел из-за разлива жидкости для розжига угля при ее разгрузке. Об этом через год после происшествия рассказывал журналистам начальник Главного управления МЧС по городу Алексей Аникин.



Пожар случился 10 ноября. Общая площадь возгорания составила 4800 кв. м. В результате здание торгового центра было уничтожено огнем, пострадали два человека. Весь персонал и посетители, которые находились в момент возгорания в здании, успели эвакуироваться.



«Основная версия, которая была — при выполнении погрузочных работ упала паллета с жидкостью для розжига, а это фактически керосин. От электрокара (погрузчика) была искра, затем вспышка паров», — говорил Аникин.



Начальник Главного управления МЧС по Петербургу добавил, что по факту пожара правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело. При этом версию поджога исключили почти сразу. Возможным виновником возгорания тогда называли оператора погрузчика, однако о привлечении его к ответственности ничего неизвестно.

Как говорил в 2019 году начальник управления МЧС, у горящего здания «Ленты» при такой площади пожара из-за особенностей его конструкции не было шансов устоять и не обрушиться.



«Особенности таких зданий — несущая способность таких конструкций составляет 15 минут, через 15 минут он теряет свою способность стоять [при пожаре] и заваливается», — говорил Аникин.

Судя по всему, та же простота конструкции позволила практически с нуля построить здание буквально за год.

Автор: «Фонтанка.ру»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

