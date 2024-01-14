Живую божью коровку встретил петербуржец и отметил с ней старый Новый год

Петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин посреди зимы увидел живую и бодрую божью коровку. Встреча произошла прямо в его квартире, рассказывает он 14 января в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».



Божья коровка каким-то образом оказалась на диване. «Пришлось вместе с ней отмечать старый Новый год и угощать ее вкусняткой», — рассказывает фотограф. Он дал ей сладкой воды и пригласил погулять по новогоднему дереву. Как раз так и советуют поступать специалисты при встрече с божьей коровкой зимой: дать поесть разведенного в воде сахара или меда и поместить в прохладное место, чтобы она там уснула.

