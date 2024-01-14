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    Живую божью коровку встретил петербуржец и отметил с ней старый Новый год

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    Петербургский фотограф-натуралист Антон Кубышкин посреди зимы увидел живую и бодрую божью коровку. Встреча произошла прямо в его квартире, рассказывает он 14 января в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Божья коровка каким-то образом оказалась на диване. «Пришлось вместе с ней отмечать старый Новый год и угощать ее вкусняткой», — рассказывает фотограф. Он дал ей сладкой воды и пригласил погулять по новогоднему дереву. Как раз так и советуют поступать специалисты при встрече с божьей коровкой зимой: дать поесть разведенного в воде сахара или меда и поместить в прохладное место, чтобы она там уснула.

    Большинство насекомых в холодное время года впадают в анабиоз. Они (в том числе божьи коровки) могут зимовать в жилых домах, забираясь в щели. Однако есть насекомые, которые именно зимой становятся активными и передвигаются по снегу.

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