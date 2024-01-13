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    Премьер Финляндии: безопасность на границе с Россией будет обеспечена

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    Власти Финляндии будут обеспечивать безопасность на границе с Россией и готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Об этом заявил премьер-министр Суоми Петтери Орпо на заседании совета партийных делегатов Коалиционной партии, пишут финские СМИ.

    По словам Орпо, в настоящее время ситуация обострилась — несмотря на то что граница закрыта, продолжается ее незаконное пересечение. С 8 января границу незаконно пересекли около 20 человек.

    Премьер заверил, что правительство Финляндии при любых обстоятельствах будет обеспечивать безопасность границы и готово к тому, что со стороны России продолжатся попытки влиять на ситуацию, добавил он.

    Орпо подчеркнул, что в случае необходимости власти примут дополнительные меры и намерены использовать все средства в рамках закона, но при этом готовы к пересмотру существующего законодательства.

    Глава финского правительства добавил, что сейчас на границе все спокойно. КПП на границе с Россией остаются закрытыми до 11 февраля.

    Официальной причиной закрытия финнами границы с Россией стал так называемый «мигрантский кризис». О потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через границу РФ и Финляндии на велосипедах, «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Финская граница официально закрылась на месяц с вечера 15 декабря. Но мигранты с российской стороны никуда не делись — те, кто не успел пересечь границу, жгли ночью костры.

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