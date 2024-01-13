Премьер Финляндии: безопасность на границе с Россией будет обеспечена

Власти Финляндии будут обеспечивать безопасность на границе с Россией и готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Об этом заявил премьер-министр Суоми Петтери Орпо на заседании совета партийных делегатов Коалиционной партии, пишут финские СМИ.



По словам Орпо, в настоящее время ситуация обострилась — несмотря на то что граница закрыта, продолжается ее незаконное пересечение. С 8 января границу незаконно пересекли около 20 человек.



Премьер заверил, что правительство Финляндии при любых обстоятельствах будет обеспечивать безопасность границы и готово к тому, что со стороны России продолжатся попытки влиять на ситуацию, добавил он.



Орпо подчеркнул, что в случае необходимости власти примут дополнительные меры и намерены использовать все средства в рамках закона, но при этом готовы к пересмотру существующего законодательства.

