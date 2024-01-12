Оптимизация по-фински. Русско-финскую школу хотят закрыть, чтобы сэкономить бюджет

Фото: iStock Поделиться Поделиться





После 27 лет работы школа Восточной Финляндии, где преподавали на русском и финском, может быть закрыта. Филиалы учреждения созданы в Иматре, Йоэнсуу и Лаппеенранте, муниципалитеты этих городов и стали инициаторами ликвидации. Так власти надеятся сэкономить. Генеральный директор школы Катри Антилла рассказала «Фонтанке», что после реорганизации русский язык для школьников станет скорее факультативом, а не обязательной частью образовательного процесса.



— Катри, как вы узнали о планах по закрытию школы?



— Случайно увидели информацию в интернете. Потом уже позвонили в городскую администрацию Лаппеенранты и там сказали, что мы должны были вам это в 9 часов утра сообщить. Но время было тогда было около 11-ти, а официальная информация вышла в 15.00. С нами заранее никто ни о чем не говорил. Мы считаем, некрасиво и совершенно негуманно так себя вести, как городские власти сейчас себя ведут. Всё это подготовили в тайне, с нами не разговаривали, мы только читаем эту информацию в прессе.



— Куда планируется перевести детей из вашей школы?

— У нас в общей сложности в трёх городах учится около 700 детей, начиная с подготовительного класса до конца девятого, плюс три года гимназии — это 10–12 класс. Планируется, что дети из нашей школы перейдут в городские учреждения по месту жительства: какая школа рядом с домом, в ту и пойдут. На вопрос, как первоклашки справятся с переходом, ведь они никого не знают в новой школе, сказали, что ничего страшного, там работают профессиональные педагоги.



Ещё вопрос в том, как дети будут изучать русский язык в новой школе: как иностранный или как родной. Обещали, что русский язык останется, но я почти уверена: они не смогут организовать обучение в тех же объёмах.

— Почему?

— В нашей школе преподавание на двух языках: финском и русском. Русский язык изучается углублённо с первого класса. В учебных планах других школ нет преподавания русского языка как родного, его изучают два часа в неделю. Преподавание начинается с четвертого класса.

У нас уже в первом классе четыре часа русского, плюс еще предметное преподавание, где-то 50 процентов из предметов изучается на русском языке. Я почти уверена, что не получится в таком объеме организовать обучение, будут преподавать два часа в неделю. И это даже может не получится. Дети находятся в разных школах. Допустим, когда мой ребёнок был маленький, сказали, надо ездить в соседнюю школу, а это в трёх километрах от нашей. Ребёнок во втором классе, как он туда пойдёт? Естественно уже перестают ходить и бросают изучать русский.



— Какие дети учатся в вашей школе?

— Всё зависит от города. В Иматре это может быть 70% чисто финноязычных детей и 30% русскоязычных или двуязычных, в Йоэнсуу — соотношение 60 на 40, в Лаппеенранта это 50 на 50, половина финских детей и половина двуязычных или русскоязычных. Все дети постоянно проживают в Финляндии, многие дети родились в Финляндии, есть дети, которые недавно переехали из России, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

— Обосновывают именно экономикой необходимость закрытия учреждения?

— Да, говорят об экономической необходимости. Но они забывают о том, что мы им каждый год платим. Допустим в Лаппеенранте мы каждый год платим миллион евро за аренду, организацию школьного питания, уборку. Теперь они эти деньги не будут получать.



Также очень важно, что семьи из других городов и стран переехали, чтобы дети могли учиться в нашей школе. Некоторые семьи уже заявили, что не останутся в Лаппеенранте, если школа закроется и переедут в другой город. То есть город потеряет доход от налогов.

Сейчас наша школа получает за каждого ученика из федерального бюджета определённую сумму, когда наши дети перейдут в городские школы, то эти деньги станет получать город. Они посчитали, что получат 1,7 млн евро. Это не экономия, а прибыль, которую они хотят получить за счет нашей школы и учеников. Но мы ведь перестанем платить за аренду и покупать другие услуги, так что получат они не 1,7 млн евро, а где-то 500 тысяч.



— А сколько у вас сотрудников работает?

— В общей сложности где-то 70 человек. Они потеряют работу.



— Расскажите об истории вашей школы, она же появилась в 1997 году с подачи властей?



Да, это было желание муниципалитетов, министерство образования Финляндии поддержало, потому что эти три города: Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта находятся рядом с границей с Россией. Считали очень важным, чтобы именно в этом районе дети и будущие взрослые знали русский язык и русскую культуру. Это считалось важным более 25 лет, а сейчас уже не считается, к сожалению.



Сейчас не учитывают тот факт, что Финляндии нужны люди, которые знают русский язык. Решение принимается в ускоренном процессе. Мы очень сопротивляемся. Предложение о закрытии школы рассмотрят в городском правлении каждого города на следующей неделе. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы повлиять на политиков, которые

входят в горсовет, чтобы они не поддержали это предложение.



Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

