Белый дом: США прекратили поставку оружия и военной техники Украине

Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия бюджетных средств. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает в четверг, 11 января, ТАСС.
«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он.
Также Кирби отметил, что Конгрессу США необходимо действовать по вопросу о дальнейшем выделении бюджетных средств для Украины. «Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. <...> Необходимость [в предоставлении Киеву новых американских вооружений] сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — отметил представитель Белого дома.
Ранее Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины, но запрос блокируют республиканцы, которые увязывают помощь со строительством стены на границе США и Мексики. В Белом доме заявили, что ради дальнейшей помощи Украине Байден готов пойти на компромисс по вопросу ужесточения контроля на южной границе США.
Сотрудник пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отмечал, что у американских властей нет «волшебного горшочка», из которого можно черпать деньги для Украины, если Конгресс не примет этот законопроект.