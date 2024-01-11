Белый дом: США прекратили поставку оружия и военной техники Украине

Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия бюджетных средств. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает в четверг, 11 января, ТАСС.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он.



Также Кирби отметил, что Конгрессу США необходимо действовать по вопросу о дальнейшем выделении бюджетных средств для Украины. «Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. <...> Необходимость [в предоставлении Киеву новых американских вооружений] сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — отметил представитель Белого дома.

