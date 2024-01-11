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    На выставке «Россия» выступили в поддержку жителей Белгородской области

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    Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости
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    На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ поддержали Белгородскую область, жители которой подвержены регулярным обстрелам. Об этом 11 января сообщили в официальном telegram-канале мероприятия.

    На стендах практически всех регионов России, представленных на выставке, появились надписи — «Белгород, наши сердца — с вами!». Волонтеры раздали гостям цветы и открытки в форме сердца. Слова поддержки выразили в том числе дирекция выставки и представители регионов.

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    В ответ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента России, который принимает быстрые решения, «позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию», и отметил поддержку большого количества людей, присутствующих сегодня на стенде региона.

    «Мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», — написал он.

    Днем 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреляла центр Белгорода. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей. Еще 109 человек пострадали. По данным Минобороны, российские средства ПВО 29 декабря уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией области, 2 января Киев выпустил по административному центру региона ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ольха».

    Обстрелы продолжались 3, 4 и 8-го числа. До конца января всех чиновников Белгорода обязали пройти курсы оказания первой доврачебной помощи.

    Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

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    БелгородВыставка Россия на ВДНХ
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