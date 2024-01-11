На выставке «Россия» выступили в поддержку жителей Белгородской области

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ поддержали Белгородскую область, жители которой подвержены регулярным обстрелам. Об этом 11 января сообщили в официальном telegram-канале мероприятия.



На стендах практически всех регионов России, представленных на выставке, появились надписи — «Белгород, наши сердца — с вами!». Волонтеры раздали гостям цветы и открытки в форме сердца. Слова поддержки выразили в том числе дирекция выставки и представители регионов.