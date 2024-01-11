Крупнейший застройщик России присоединился к бойкоту Сбербанка по льготным ипотечным программам

Крупнейший застройщик России по объему ввода жилья в 2023 году, группа компаний ПИК, приостановила работу со Сбербанком по льготным ипотечным программам после объявления кредитной организации о взыскании «субсидий» со строительных компаний. Такая информация 11 января появилась в профильных телеграм-каналах.

В пресс-службе компании «Фонтанке» не подтвердили и не опровергли эти сведения. «ПИК всегда выстраивал и продолжает выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с банками-партнерами. Ценообразование в наших проектах динамическое, равно как условия по ипотеке, и все варианты доступны на нашем сайте», — сообщили в ПИК.

При этом в офисе продаж застройщика клиентам сообщают, что со Сбербанком временно не работают. «Наши организации делают таким образом, чтобы для клиентов это было удобно. Если нам какие-нибудь банки не подходят или мы можем с ними договориться, то отказываем им в работе или выдвигаем какие-либо свои условия. Банк это рассматривает, соглашается или не соглашается. Пока Сбербанк пересматривает свои программы на данном этапе, и мы с ними согласовываем, — объяснил менеджер. — Сейчас нам не подходят те условия, которые выдвигает Сбербанк».

В то же время, по его словам, компания продолжает работать с ВТБ и Альфа Банком, которые также ранее заявляли об изменении условий выдачи ипотеки по льготным программам. Перед Новым годом Сбербанк разослал строителям письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители-партнеры будут платить ему соответствующие «субсидии» в размере от 7,5–11,5%. После новогодних праздников к доминирующему игроку на рынке ипотеки присоединились ВТБ и Альфа Банк.

В конечном итоге платить больше за квартиру придется покупателю. «Фонтанка» дозвонилась до отдела продаж крупнейших строительных компаний. По словам менеджеров, если брать льготную ипотеку у банка, который требует от строителей «субсидии», то стоимость квартиры вырастет на 8%.