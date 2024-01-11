    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -12

    4 м/с, сев

    759мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd89.39eur97.87

    Не беглец, а любящий родственник. Треш-блогер Турал объяснил отъезд из Петербурга, но вернуться домой это не помогло

    3046
    9 комментариев

    Октябрьский районный суд не отпустил из-под стражи администратора телеграм-канала с избиениями петербуржцев «Жизнь бродяги». 18-летний Турал Мамедов, которого пришлось возвращать из Азербайджана, уверяет, что его своевременный отъезд на родину не так поняли.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 11 января, обвиняемый и защита просили смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Следователь настаивал, что выпускать его из СИЗО нельзя — Мамедову вменяют преступления, совершённые без повода, с дерзостью и особым цинизмом.

    Кроме того, задержание «бродяги» вышло хлопотным. Пока полицейские ловили в Петербурге всех, кто отметился в опубликованных роликах, администратор канала как в воду канул. Его нашли в Азербайджане спустя более чем две недели после того, как блог «Жизнь бродяги» привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    «Мамедов сообщил, что скрываться не намерен. И в Азербайджан он не сбежал, а пожилых родственников уехал навестить», — рассказали в пресс-службе.

    Суд не поверил и продлил содержание под стражей до 15 февраля.

    Мамедова арестовывали заочно в конце октября, доставили в Петербург спустя без малого два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Молодому человеку отводят ведущую роль в группе, нападавшей на прохожих славянской внешности в Петербурге. Избиения снимали на видео и выкладывали в канал «Жизнь бродяги». В Следственном комитете сообщали, что в деле 15 фигурантов, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, 18 лет исполнилось не всем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК13
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close