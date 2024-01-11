Не беглец, а любящий родственник. Треш-блогер Турал объяснил отъезд из Петербурга, но вернуться домой это не помогло

Октябрьский районный суд не отпустил из-под стражи администратора телеграм-канала с избиениями петербуржцев «Жизнь бродяги». 18-летний Турал Мамедов, которого пришлось возвращать из Азербайджана, уверяет, что его своевременный отъезд на родину не так поняли.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 11 января, обвиняемый и защита просили смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Следователь настаивал, что выпускать его из СИЗО нельзя — Мамедову вменяют преступления, совершённые без повода, с дерзостью и особым цинизмом.



Кроме того, задержание «бродяги» вышло хлопотным. Пока полицейские ловили в Петербурге всех, кто отметился в опубликованных роликах, администратор канала как в воду канул. Его нашли в Азербайджане спустя более чем две недели после того, как блог «Жизнь бродяги» привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.



«Мамедов сообщил, что скрываться не намерен. И в Азербайджан он не сбежал, а пожилых родственников уехал навестить», — рассказали в пресс-службе.

Суд не поверил и продлил содержание под стражей до 15 февраля.

